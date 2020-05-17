Главная Новости
17 мая • обновлено в 19:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Работа стоматологий в Украине во время карантина: Минздрав опубликовал правила

7.5т
Читать материал на украинском

В Украине возобновили работу стоматологических клиник в обычном режиме. Однако в связи с карантином действуют некоторые правила и ограничения для сотрудников и посетителей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Для того, чтобы во время эпидемии COVID-19 лечение было безопасным, установлен интервал между записями посетителей, обязательный термоскрининг перед началом работы и ряд других требований. Полный список опубликовали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Как должны работать стоматологии во время карантина

Как должны работать стоматологии во время карантина

Для посетителей:

  • доступ к антисептикам и жидкому мылу.

  • Предварительная запись.

  • Доступ сопровождающих запрещен. Кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей.

  • Ожидание вне помещения.

Для сотрудников:

  • обязательный термоскрининг перед началом работы.

  • Интервал между записью посетителей не меньше 15 минут.

  • Опрос пациента при записи и в день ​​приема.

  • Изолированное пребывание в стоматкабинете.

  • Респираторы без клапана, герметичные очки, щиток для лица, шапочка.

  • Уборка после каждого пациента.

  • Рекламная продукция, журналы, игрушки должны быть убраны.

Как должны работать стоматологии во время карантина: Минздрав опубликовал правила

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 17 мая в Украине официально подтверждено 18 291 случай коронавируса COVID-19. При этом 433 факты заражения были обнаружены за последние сутки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
4
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 291.

    Вылечились: 5116. Умерли: 514.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги