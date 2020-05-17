Как должны работать стоматологии во время карантина: Минздрав опубликовал правила

В Украине возобновили работу стоматологических клиник в обычном режиме. Однако в связи с карантином действуют некоторые правила и ограничения для сотрудников и посетителей.
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Для того, чтобы во время эпидемии COVID-19 лечение было безопасным, установлен интервал между записями посетителей, обязательный термоскрининг перед началом работы и ряд других требований. Полный список опубликовали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
Как должны работать стоматологии во время карантина
Для посетителей:
доступ к антисептикам и жидкому мылу.
Предварительная запись.
Доступ сопровождающих запрещен. Кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей.
Ожидание вне помещения.
Для сотрудников:
обязательный термоскрининг перед началом работы.
Интервал между записью посетителей не меньше 15 минут.
Опрос пациента при записи и в день приема.
Изолированное пребывание в стоматкабинете.
Респираторы без клапана, герметичные очки, щиток для лица, шапочка.
Уборка после каждого пациента.
Рекламная продукция, журналы, игрушки должны быть убраны.
Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 17 мая в Украине официально подтверждено 18 291 случай коронавируса COVID-19. При этом 433 факты заражения были обнаружены за последние сутки.
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