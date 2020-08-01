Работа лагерей в Украине при карантине: Ляшко озвучил особенности

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил правила приема детей в летние лагеря в условиях действия нового карантина.

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Как сказал он на брифинге, если во время оздоровительной смены состоится переход региона с зеленой или желтой зоны в оранжевую, то действует запрет на прием детей на новые смены, а те дети, которые находятся на оздоровлении, продолжают завершать смену.

"Также, когда регион переходит в оранжевую зону, действует запрет приема оздоровительными заведениями, которые находятся в зеленой или желтой зоне, детей с оранжевой зоны на период, пока действует ограничение в этой зоне", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа открылись детские лагеря. Работать они будут только в регионах, расположенных в зеленой и желтой зонах.