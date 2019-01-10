Рабочие субботы и много выходных: как украинцы будут отдыхать в 2019 году

В 2019 году украинцам придется трижды выходить на работу в субботу из-за совпадений дат праздников.

Об этом говорится в проекте Распоряжения Кабинета министров, рассмотренном 9 января правительственным Комитетом по вопросам социальной политики и гуманитарного развития.

Так, Пасха в этом году будет отмечаться 28 апреля, а уже через два дня будет традиционный выходной 1 мая. Следующие рабочие субботы планируются из-за Нового года.

"С целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Дня труда (1 мая) и в 2020 году Нового года, рекомендуем руководителям предприятий с пятидневной рабочей неделей перенести некоторые рабочие дни", — говорится в распоряжении.

Так, вторник 30 апреля предлагают перенести на субботу, 11 мая. За понедельник 30 декабря украинцы будут работать в субботу 21 декабря, а за 31 декабря — 28 декабря.

Распоряжение Кабмина UBR

Всего в 2019 году у украинцев будет 11 дополнительных выходных в связи с тем, что некоторые праздники совпадают с субботами и воскресеньями.

Иллюстрация Pexels

Как писал OBOZREVATEL, 2019 год будет насыщенным на события — Украину ожидают выборы, а мир — Brexit и два солнечных затмения. Для того, чтобы быть в курсе всех важнейших событий, следите за специально подготовленным календарем праздников и знаковых дат.