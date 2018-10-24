Раб или лентяй? В Украине вспыхнул скандал из-за уборки в школах, родители разделились

В одной из киевских школ учеников привлекают к поддержанию чистоты в классах в качестве уборщиков.

О ситуации написала в группе "Батьки SOS" в Facebook мать 12-летнего школьника Анна Клименко, прикрепив скриншоты из так называемого родительского чата в Viber.

"Ну как выбить из голов людей этот маразм?! Если ребёнок не будет убирать в классе, он станет декоративным растением… Я люблю своего 12-летнего декоративного кактуса и не хочу заставлять его выполнять работу за других взрослых тетей и дядей...", - подписала она пост.

Эта ситуация вызвала настоящий спор среди родителей, которые подтвердили, что и в их школах есть подобные требования. Одни мамы и папы возмущены тем, что их детей, как рабов, заставляют мыть полы в классах, где должны работать штатные уборщицы:

"Неблагодарное дело мешать рабам воспитывать своих детей рабами, а тем более спасать от их мозолистых уборщицких рук своего ребенка".

Другие же наоборот уверены, что в этом заключается воспитательный момент:

"Люди! Вы себя слышите? Почему так страшно, что ребёнок уберёт в классе? Вы хоть раз видели, какие классы после уроков? Вы же сами растите детей, которые не уважают труд уборщиц. Или уборщицы - не люди? Никто не говорит за них убирать. Надо убирать после себя! Вот и всё".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове школьницу публично унизили из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги на нужды класса.