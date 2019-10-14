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14 октября • обновлено в 17:58
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"Ждите Украину!" На админгранице с Крымом устроили пикет. Фото и видео

1.4т Читать материал на украинском

В понедельник, 14 октября, активисты устроили пикет на пропускном пункте "Чонгар" на административной границе с аннексированным Крымом.

Соответствующие фото и видео опубликовал в Telegram-канале Евгений Карась – лидер движения "Суспільство майбутнього", которое и устроило акцию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Члены организации развернули баннеры с надписями "Сначала Крым, потом Донбасс" и "Крымчанин, жди Украину".

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Возле Крыма провели пикет

Возле Крыма провели пикет

Telegram-канал Евгения Карася

Возле Крыма провели пикет

Возле Крыма провели пикет

Telegram-канал Евгения Карася

Возле Крыма провели пикет

Возле Крыма провели пикет

Telegram-канал Евгения Карася

"Мы хотим донести миру, Крыму, Украине несколько ироничных мессенджей. В первую очередь, "формула Штайнмайера", о которой много говорят, касается Крыма. Она должна начинаться с полуострова. Все как и обещали нам на Западе все пять лет. Сначала Крым, выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией. Начинать разговор надо не с Донбасса. Возникает иллюзия, что говорится только про украинскую проблему. Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны", – пояснил цель пикета Карась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии
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70rus xxx
70rus xxx
"Крымчанин, жди Украину".)))Нифигасе,в состав Крыма просятся.Не рано в Россию захотелось?
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Так зашли бы через "административную" границу, помитинговали бы в Севастополе где-нибудь.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что разошлись побератели кастрюляголовые.
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