"Ждите Украину!" На админгранице с Крымом устроили пикет. Фото и видео

В понедельник, 14 октября, активисты устроили пикет на пропускном пункте "Чонгар" на административной границе с аннексированным Крымом.

Соответствующие фото и видео опубликовал в Telegram-канале Евгений Карась – лидер движения "Суспільство майбутнього", которое и устроило акцию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Члены организации развернули баннеры с надписями "Сначала Крым, потом Донбасс" и "Крымчанин, жди Украину".

Возле Крыма провели пикет Telegram-канал Евгения Карася

Возле Крыма провели пикет Telegram-канал Евгения Карася

Возле Крыма провели пикет Telegram-канал Евгения Карася

"Мы хотим донести миру, Крыму, Украине несколько ироничных мессенджей. В первую очередь, "формула Штайнмайера", о которой много говорят, касается Крыма. Она должна начинаться с полуострова. Все как и обещали нам на Западе все пять лет. Сначала Крым, выборы с украинскими партиями, наблюдателями и полицией. Начинать разговор надо не с Донбасса. Возникает иллюзия, что говорится только про украинскую проблему. Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны", – пояснил цель пикета Карась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет.

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