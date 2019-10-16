"Зеленский, поможете?" Украинцев потрясла гибель молодой военной на Донбассе

Гибель украинской военной Ярославы Никоненко на Донбассе очень сильно потрясла украинских пользователей сети.

Так, под постом журналистки Янины Соколовой об этом девушке в Facebook собралось немало душераздирающих комментариев. Украинцы сочувствуют родным и близким и не скупятся на теплые слова.

Ярослава Никоненко

"Снайпер", который стрелял, ты знаешь, что ты наделал? Ты не ангела убил, убил себя!", "Будь проклята трижды война!" – пишут они.

Люди начали сбор средств для родных военной. Многие пишут, что такой является цена "капитуляции", которую якобы начала новая власть.

В частности, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь семье убитой девушки. "Поможете? Это цена вашего "перемирия", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, погибшая от снайперской пули в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе военная Ярослава Никоненко служила в охране Генерального штаба ВСУ и была родом из Полтавской области. У нее осталась маленькая дочь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram