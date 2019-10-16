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16 октября • обновлено в 11:11
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"Зеленский, поможете?" Украинцев потрясла гибель молодой военной на Донбассе

10.3т Читать материал на украинском

Гибель украинской военной Ярославы Никоненко на Донбассе очень сильно потрясла украинских пользователей сети.

Так, под постом журналистки Янины Соколовой об этом девушке в Facebook собралось немало душераздирающих комментариев. Украинцы сочувствуют родным и близким и не скупятся на теплые слова.

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Ярослава Никоненко

Ярослава Никоненко

"Снайпер", который стрелял, ты знаешь, что ты наделал? Ты не ангела убил, убил себя!", "Будь проклята трижды война!" – пишут они.

Люди начали сбор средств для родных военной. Многие пишут, что такой является цена "капитуляции", которую якобы начала новая власть.

В частности, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь семье убитой девушки. "Поможете? Это цена вашего "перемирия", – написал он.

"Зеленский, поможете?" Украинцев потрясла гибель молодой военной на Донбассе
"Зеленский, поможете?" Украинцев потрясла гибель молодой военной на Донбассе
"Зеленский, поможете?" Украинцев потрясла гибель молодой военной на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, погибшая от снайперской пули в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе военная Ярослава Никоненко служила в охране Генерального штаба ВСУ и была родом из Полтавской области. У нее осталась маленькая дочь.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Громозека Иван
Громозека Иван
В итоге как обычно окажется, что её снасильничали и упокоили свои же сослуживцы...
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3
1
филипп филипыч
филипп филипыч
а что в миргороде делать больше нечего? и ваще миргород в какой области находиться в донецкой или луганской или снайперская пуля до полтавской области долетела?
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0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
филипп филипыч тебя,твоя пуля и на параше найдет.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Заскулили упоранты .
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