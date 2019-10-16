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16 октября • обновлено в 10:13
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"Захарченко убил Путин!" Сеть всполошила новая версия гибели главаря "ДНР"

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В сети появилась новая версия убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом в Twitter написал украинский журналист Денис Казанский, который опубликовал заявление "чиновника "ДНР" Александра Бородая.

Так, в "ДНР" заявили, что их главаря Захарченко "убили пенсионеры КГБ, которым 70 лет".

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"Пенсионеры-ассасины взорвали Захарченко, и ушли огородами. Всякое я слышал, конечно, но такой дичи еще не было. Это даже для дегенеративных любителей "ЛДНР" чересчур", – написал Казанский.

В сети обсуждали такое заявление террористов, высмеивая его.

"Старики разбойники", "По прямому указанию Андропова", "На встрече выпускников КГБисты по привычке приносят кого-то в жертву", "Еще идут наверно с задания", "Он просто сказал, что Захараченко убил Путин", "Крадущийся пенсионер, затаившийся дедуля", – смеялись в сети.

Напомним, что Захарченко был убит при взрыве в Донецке 31 августа 2018 года.

"Захарченко убил Путин!" Сеть всполошила новая версия гибели главаря "ДНР"

Скриншот

"Захарченко убил Путин!" Сеть всполошила новая версия гибели главаря "ДНР"

Скриншот

"Захарченко убил Путин!" Сеть всполошила новая версия гибели главаря "ДНР"

Скриншот

"Захарченко убил Путин!" Сеть всполошила новая версия гибели главаря "ДНР"

Скриншот

"Захарченко убил Путин!" Сеть всполошила новая версия гибели главаря "ДНР"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Совете Федерации гневно отреагировали на требование Украины распустить "Л/ДНР" для реализации политического блока Минских соглашений.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Денис Казанский Александр Захарченко
Место
Украина
Теги
соцсети ДНР Новости ДНР
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