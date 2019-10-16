"Захарченко убил Путин!" Сеть всполошила новая версия гибели главаря "ДНР"

В сети появилась новая версия убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом в Twitter написал украинский журналист Денис Казанский, который опубликовал заявление "чиновника "ДНР" Александра Бородая.

Так, в "ДНР" заявили, что их главаря Захарченко "убили пенсионеры КГБ, которым 70 лет".

"Пенсионеры-ассасины взорвали Захарченко, и ушли огородами. Всякое я слышал, конечно, но такой дичи еще не было. Это даже для дегенеративных любителей "ЛДНР" чересчур", – написал Казанский.

В сети обсуждали такое заявление террористов, высмеивая его.

"Старики разбойники", "По прямому указанию Андропова", "На встрече выпускников КГБисты по привычке приносят кого-то в жертву", "Еще идут наверно с задания", "Он просто сказал, что Захараченко убил Путин", "Крадущийся пенсионер, затаившийся дедуля", – смеялись в сети.

Напомним, что Захарченко был убит при взрыве в Донецке 31 августа 2018 года.

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Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Совете Федерации гневно отреагировали на требование Украины распустить "Л/ДНР" для реализации политического блока Минских соглашений.

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