"Выпустите меня": ирландец "заговорил" с того света, рассмешив близких на похоронах

Ветеран Сухопутных войск Ирландии Шей Бредли перед своей смертью записал голосовое сообщение, чтобы во время похорон рассмешить родственников и друзей.
Об этом сообщает Daliy Mail. Дочь ветерана впоследствии призналась, что знала о записанном сообщении и была рада, что ее жизнерадостный отец смог рассмешить окружающих после смерти (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Шей Бредли, ветеран
dailymail.co.u
После того, как гроб с тело ветерана опустили в могилу, из него начали доноситься возмущенные крики "Выпустите меня". Еще некоторое время ветеран продолжал "ругаться" из гроба, что вызвало искренний смех у всех собравшихся, после чего голос на записи сообщил, что хотел еще раз попрощаться.
Родственник и друзья Бредли смеются во время его "обращения"
Скришоты видео
Собравшиеся на похоронах смеются от шутки Бредли
Скришоты видео
Впоследствии сообщество ветеранов в Facebook подчеркнуло, что их погибший друг показал яркий пример отличия между юмором военных и гражданских. Стоит отметить, что на видео видно – удовольствие от шутки Бредли получили практически все собравшиеся на похороны.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал про группу подростков, которая предложила интересный способ подшутить над новой учительницей в школе.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!