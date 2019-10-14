"Выпустите меня": ирландец "заговорил" с того света, рассмешив близких на похоронах

Ветеран Сухопутных войск Ирландии Шей Бредли перед своей смертью записал голосовое сообщение, чтобы во время похорон рассмешить родственников и друзей.

Об этом сообщает Daliy Mail. Дочь ветерана впоследствии призналась, что знала о записанном сообщении и была рада, что ее жизнерадостный отец смог рассмешить окружающих после смерти (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Шей Бредли, ветеран dailymail.co.u

После того, как гроб с тело ветерана опустили в могилу, из него начали доноситься возмущенные крики "Выпустите меня". Еще некоторое время ветеран продолжал "ругаться" из гроба, что вызвало искренний смех у всех собравшихся, после чего голос на записи сообщил, что хотел еще раз попрощаться.

Родственник и друзья Бредли смеются во время его "обращения" Скришоты видео

Собравшиеся на похоронах смеются от шутки Бредли Скришоты видео

Впоследствии сообщество ветеранов в Facebook подчеркнуло, что их погибший друг показал яркий пример отличия между юмором военных и гражданских. Стоит отметить, что на видео видно – удовольствие от шутки Бредли получили практически все собравшиеся на похороны.

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