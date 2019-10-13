"Вместо тебя должна быть я!" У известного экс-нардепа внезапно умер сын

10 октября умер сын бывшего народного депутата VII, VIII созыва от партии "Удар" и украинской писательницы Марии Матиос Александр.

Об этом она лично рассказала на своей странице в Facebook, показав подписчикам фотографию 35-летнего мужчины, который не дожил до дня рождения чуть больше месяца.

"24.11.1983 - 10.10.2019. Прости мне, единственный Сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, Сынок, сушить слезы за Тобой", – рассказала Матиос.

Умер сын Марии Матиос

Она не стала рассказывать, что именно послужило причиной смерти. В комментариях пользователи, в том числе Лариса Сарган, выразили свои соболезнования семье.

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"Искренние соболезнования, госпожа Мария", "Держитесь, мы все очень искренне скорбим вместе с вами", "Какое страшное горе! Искренние соболезнования! Нет слов – только силы Вашему сердцу", "Вечная память", "Пусть покоится с Богом", "Вечный покой даруй ему Господи. Примите искренние соболезнования", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк был близок с Марией Матиос. Его отец был преподавателем ее сестры. Сама Матиос заявляла, что семья Яценюков – ее поклонники, а сам политик как-то стал меценатом приезда в Киев труппы Ивано-Франковского драмтеатра с ее спектаклем.

Что примечательно, в 2012 году Виталий Кличко заявил, что не будет поддерживать блокирование выступлений депутатов в ВР на русском языке, который, по его мнению, был "на 31 месте по важности для украинцев". Мария Матиос тогда поддержала будущего мэра Киева в этом вопросе.

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