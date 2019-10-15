В аннексированном Россией Крыму местные жители жалуются, что не могут записаться на прием к врачу.

Об этом в Twitter сообщил пользователь "КРЫМский бандеровец", опубликовав скриншот с форума в сети. Так, крымчане писали о проблемах медицины в Ялте.

"Крым. Ялта. Медицина от гавани – ватные мечты сбываются. Прочтите, как запроцветали мы в оккупации. То ли дело раньше. Заболел – пришел – получил медпомощь. А теперь целые квесты на выживание", – говорится в посте.

В комментариях негодовали, сообщая, что оккупанты развалили медицину на полуострове.

"Когда наведут порядок в горбольнице? Болит сегодня, а записывают на декабрь? После посещения поликлиники заболеваешь еще больше. Не продлевают жизнь, а укорачивают", "Уже много крымчан в "ДНР" ездят зубы делать, скоро и операции будут ездить делать", "Страховой полис – полный звездец. У врачей одна задача – не получить штраф от чиновников, которые приезжают и забирают карточки на месяц", – писали в сети.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму местные жители пожаловались на врачей, к которым не могут месяцами попасть на прием.

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