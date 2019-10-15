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15 октября • обновлено в 16:56
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"Ватные мечты сбываются": в Крыму оккупанты устроили жителям "квесты на выживание"

1.8т Читать материал на украинском

В аннексированном Россией Крыму местные жители жалуются, что не могут записаться на прием к врачу.

Об этом в Twitter сообщил пользователь "КРЫМский бандеровец", опубликовав скриншот с форума в сети. Так, крымчане писали о проблемах медицины в Ялте.

"Крым. Ялта. Медицина от гавани – ватные мечты сбываются. Прочтите, как запроцветали мы в оккупации. То ли дело раньше. Заболел – пришел – получил медпомощь. А теперь целые квесты на выживание", – говорится в посте.

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В комментариях негодовали, сообщая, что оккупанты развалили медицину на полуострове.

"Когда наведут порядок в горбольнице? Болит сегодня, а записывают на декабрь? После посещения поликлиники заболеваешь еще больше. Не продлевают жизнь, а укорачивают", "Уже много крымчан в "ДНР" ездят зубы делать, скоро и операции будут ездить делать", "Страховой полис – полный звездец. У врачей одна задача – не получить штраф от чиновников, которые приезжают и забирают карточки на месяц", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму местные жители пожаловались на врачей, к которым не могут месяцами попасть на прием.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
Тег
Крым
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филипп филипыч
филипп филипыч
где ссылка на сам ялтинский форум где это пишут? брехливый хайпер))
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руденко евгений
руденко евгений
туфта с обеих сторон. Стало не лучше и не хуже. Отношения между людьми стали похуже. Боятся разговаривать даже со знакомыми. Стало чище. А с врачами? Так вроде все на месте - работают. Но и у нас проблем выше крыши. Знакомы умирал недавно, так это вообще ужас. Боль, крик, помощи никакой в больнице. На кладбище тишина всё-таки.
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
«Царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой» Бывший депутат Рады и лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга рассказал о своих впечатлениях от поездки в российский Крым. Побывав всего лишь один день в Крыму экс-депутата охватил шок, от того насколько различается уровень развития современного Крыма от того, что был еще в составе Украины. Василий Волга отметил, что прошло всего 5 коротких лет с момента объединения Крыма и Российской Федерации, однако разрушения и старину уже не встретить. Их сменили развитие, высокое качество и счастливые лица граждан. «Царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой», — написал Волга в своем Facebook. «И вот сегодня Украина уже напоминает большую банку с пауками, где все пауки встали на лапки друг против друга, выставили свои зубки и приготовились к решительной схватке друг с другом. А в Крыму работа кипит», — констатировал экс-депутат. Бывший депутат негодует о том, как Украина могла упустить Российскую Федерацию как сторонника, соседа и друга. Василий Волга уверен, что если бы Украина приняла миллиарды, которые Россия предложила в качестве инвестиций, то уровень развития безусловно во всех сферах на Украине был бы на порядок выше, а качество жизни намного лучше. Василий Волга также отметил, что в Крыму еще много над чем нужно работать и работать, однако процесс идет и даже кипит, а значит все будет решено. Бывший депутат уверен, что развитие Крыма постепенно и стремительно растет, что в результате превратит город в настоящий идеал «морской мечты».
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