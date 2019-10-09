"В Украине гражданская война!" Собчак сделала скандальное заявление

В Украине на Донбассе идет не вооруженный конфликт с Россией, а гражданская война.

Об этом заявила российская журналистка Ксения Собчак, которая на своем Youtube-канале опубликовала интервью с блогером Анатолием Шарием.

Так, Шарий рассказывал, что он сторонник того, чтобы "допинать" своих врагов.

"Если ты не догонишь, не запинаешь до конца, то потом ты можешь об этом пожалеть. Потому что этот незапиненный может постучать в твою дверь", – сообщал блогер.

При этом Собчак ответила, что после именно таких слов "в Украине будет продолжаться гражданская война".

"Ты же понимаешь, что после таких слов всегда будет продолжаться гражданская война в Украине. Когда ты исповедуешь политику, что нужно добить и дожать, мира между нашими странами (Россия и Украина. – Ред.) не будет никогда. Потому что с обоих сторон есть погибшие. И каждый из тех людей, кто потерял, будет считать, что нужно дожать", – отмечала она.

На данное высказывание Собчак Шарий ответил, что это "страшно" и "не знает, как это преодолеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года Ксения Собчак посещала Киев, чтобы взять интервью у журналиста Евгения Киселева, который с 2008 года постоянно проживает в столице Украины.

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