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9 октября • обновлено в 18:25
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"В Украине гражданская война!" Собчак сделала скандальное заявление

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В Украине на Донбассе идет не вооруженный конфликт с Россией, а гражданская война.

Об этом заявила российская журналистка Ксения Собчак, которая на своем Youtube-канале опубликовала интервью с блогером Анатолием Шарием.

Так, Шарий рассказывал, что он сторонник того, чтобы "допинать" своих врагов.

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"Если ты не догонишь, не запинаешь до конца, то потом ты можешь об этом пожалеть. Потому что этот незапиненный может постучать в твою дверь", – сообщал блогер.

При этом Собчак ответила, что после именно таких слов "в Украине будет продолжаться гражданская война".

"Ты же понимаешь, что после таких слов всегда будет продолжаться гражданская война в Украине. Когда ты исповедуешь политику, что нужно добить и дожать, мира между нашими странами (Россия и Украина. – Ред.) не будет никогда. Потому что с обоих сторон есть погибшие. И каждый из тех людей, кто потерял, будет считать, что нужно дожать", – отмечала она.

На данное высказывание Собчак Шарий ответил, что это "страшно" и "не знает, как это преодолеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года Ксения Собчак посещала Киев, чтобы взять интервью у журналиста Евгения Киселева, который с 2008 года постоянно проживает в столице Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Ксения Собчак Анатолий Шарий
Место
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Судя по всему мы на пороге...вернее вы)) двух гражданских войн внутри страны...ВСУ с днр и лнр...и ВСУ с фаишиками белецкими))
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van Dijk Max
van Dijk Max
Сироткин Андрюха, гражданки не будет , будет анархия , каждый поселок сам за себя , читаем о временах махно , так оно и будет
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1
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Учитывая, с какой ненавистью одни граждане Украины тут относятся к другим гражданам Украины, удивительно, как гражданская война не началась там раньше, в 2006 или 2011 годах.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну, если Собчак сетует об отсутствии мира между Россией и Украиной при этом говоря о гражданской войне, значит мы один народ, как и докладывал нам до этого президент РФ Путин.
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