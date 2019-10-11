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11 октября • обновлено в 23:41
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"У Путина пару ножей за спиной": Зеленского предупредили об опасности "формулы Штайнмайера"

2.3т Читать материал на украинском

Украинскую власть предостерегли от слепого доверия президенту России Владимиру Путину, который пытается показать из себя "миротворца", но фактически разделяет общество Украины посредством "формулы Штайнмайера".

Об истинным намерениях лидера РФ написал на своей странице в Facebook военный эксперт Константин Машовец.

"Все эти "разведения", "примирения", "формулы Штайнмайера" и прочие заманухи для Кремля лишь инструмент. А отнюдь не цель. В принципе, это было понятно с самого начала", – отметил он.

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Зеленского предупредили об опасности Путина

Зеленского предупредили об опасности Путина

По мнению Машовца, Путин активно разжигает противоречия в украинском обществе, обвиняя Киев в срыве договоренностей по Донбассу.

"Ведь очевидно, что у нас сегодня сложилась такая ситуация, когда то, что одни называют компромиссом, готовностью "вести диалог", другие считают откровенной капитуляцией и сдачей национальных интересов", – заявил эксперт.

По его словам, Кремль "формулой Штанмайера" сначала фактически разделил общество на два лагеря, теперь этих два лагеря пытается столкнуть и перевести в горячую фазу, чем показать всему миру, что Украина – страна, где царит "разгул и беспредел со стороны вооруженных радикалов и националистов".

"На мой взгляд, нынешней украинской власти стоило бы в этом отношении избавиться от лишних иллюзий и наивности. Путин при любой возможности будет корчить из себя миротворца и "готового к диалогу", однако это вовсе не означает, что за спиной он не припрятал пару ножей", – резюмировал Машовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников выразил мнение, что согласовав "формулу Штайнмайера", Украина "прогнулась" под Путина.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Донбасс
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Все это понятно, что Россия хочет вернуть Украину. Но так куда деваться, если Украина не в состоянии быть самостоятельной, а запад от нее поо сил что хотел, последнее - земля на подходе. А там пусть разгребается Россия. Ни о каких мифических демократических ценностях не идётся - все это для плебса.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Pavlov Pavel, а ты уверен что ТЫ умнее своего кота? ну я не россиянин и незнаю почему они не хотят политые русской кровью несчастные клочки суши вернуть японцам.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Петренко Амадеус, Ты глупее моего кота. Если все так, как ты пишешь, то почему РФ не вернет японцам те несчастные клочки суши, называемые островами.
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Н Олег
Н Олег
два ножа -- Минские соглашения и "формула Штайнмайера" -- один Путин даст макарону, а второй -- меркель ... приедет в нормандию и будет смореть, как те ширяют зелю в почки и печень ...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Зеленский предатель Украины
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кожедуб ruslan, девочка! чому? аргументируй!
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