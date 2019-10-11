"У Путина пару ножей за спиной": Зеленского предупредили об опасности "формулы Штайнмайера"

Украинскую власть предостерегли от слепого доверия президенту России Владимиру Путину, который пытается показать из себя "миротворца", но фактически разделяет общество Украины посредством "формулы Штайнмайера".

Об истинным намерениях лидера РФ написал на своей странице в Facebook военный эксперт Константин Машовец.

"Все эти "разведения", "примирения", "формулы Штайнмайера" и прочие заманухи – для Кремля лишь инструмент. А отнюдь не цель. В принципе, это было понятно с самого начала", – отметил он.

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По мнению Машовца, Путин активно разжигает противоречия в украинском обществе, обвиняя Киев в срыве договоренностей по Донбассу.

"Ведь очевидно, что у нас сегодня сложилась такая ситуация, когда то, что одни называют компромиссом, готовностью "вести диалог", другие считают откровенной капитуляцией и сдачей национальных интересов", – заявил эксперт.

По его словам, Кремль "формулой Штанмайера" сначала фактически разделил общество на два лагеря, теперь этих два лагеря пытается столкнуть и перевести в горячую фазу, чем показать всему миру, что Украина – страна, где царит "разгул и беспредел со стороны вооруженных радикалов и националистов".

"На мой взгляд, нынешней украинской власти стоило бы в этом отношении избавиться от лишних иллюзий и наивности. Путин при любой возможности будет корчить из себя миротворца и "готового к диалогу", однако это вовсе не означает, что за спиной он не припрятал пару ножей", – резюмировал Машовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников выразил мнение, что согласовав "формулу Штайнмайера", Украина "прогнулась" под Путина.

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