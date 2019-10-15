"Пляшет под дудку Кремля": Портников указал на опасность переговоров Зеленского и Путина

Москва не будет идти на прямые переговоры с Киевом, ведь России нужна Украина в состоянии дестабилизации.

Об этом на "Белсат" написал украинский журналист Виталий Портников. По его мнению, Кремль намерен, как и в 2014 году, "разлить бензин" на украинском востоке, "побороться за Харьков, Одессу, Запорожье и Днепр".

Портников поясняет, что именно поэтому российские власти ставят президенту Владимиру Зеленскому условия, исполнение которых вызвало бы волну протестов и конфронтацию власти и общества.

"Для того, чтобы завтра "лить бензин" в Харькове и Одессе, Кремль сегодня пытается разжечь пожар в Киеве, доказать сознательным гражданам, что их президент – коллаборационист, который пляшет под дудку Кремля, а самому Зеленскому и его соратникам – что они столкнулись с "проплаченным протестом", – сообщил он.

Журналист пояснил, что в этом и заключается спецоперация Кремля по дестабилизации положения в Украине.

"И пока в Офисе президента не поймут, что и переговоры с российскими чиновниками, и российские условия и провокации, и даже сама встреча в "нормандском формате" – всего лишь спички для большого пожара, Украина останется в уже облитой бензином российской ловушке", – добавил он.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Киеве прошли масштабные акции протеста "Нет капитуляции!", в ходе которых украинцы "накрыли" Майдан дымом.

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