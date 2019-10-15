"Ниже плинтуса": эксперт рассказал, почему в Украине низкое доверие к судам

Доверие к судебной власти в Украине катастрофически низкое в сравнении со всеми другими европейскими странами – оно составляет чуть больше 12%. Одна из причин – в Украине отсутствуют институции, которые занимались бы этим вопросом.

Об этом в эфире программы "Евроинтеграторы" на Oboz.tv сказал руководитель проекта ЕС "Право-Justice" Довидас Виткаускас. По его словам, Украине нужно думать о том, чтобы даже те люди, которые никогда в жизни не имели отношения к судам, все-таки повышали к ним доверие.

"Цифры в Украине абсолютно трагичны, относительно сравнения с любым европейским государством. 12,5% – это очень, очень, очень низко. Конечно, те цифры иногда меняются. Мы последние годы слышали и 15% в некоторых опросниках, в других – 10%. Но все-таки средняя цифра остается очень трагичной, можно сказать, ниже плинтуса. Поэтому однозначно нужно что-то в этом плане делать, чтобы продвигаться как минимум к 30%, 40% или 50%. Средний уровень доверия такого же аналога опросника в Европе – около 50% в большинстве европейских юрисдикций", – отметил Виткаускас.

Довидас Виткаускас

По его мнению, в Украине очень много институций, которые занимаются разным функционалом, однако нет такой, которая отвечала бы за повышение доверия общества к судебной власти.

"Однозначный ответ, наверное, получить действительно трудно, потому что система управления судебной властью очень фрагментирована, расколота на разные институции, каждая из которых занимается каким-то функционалом", – сказал Виткаускас.

Он отметил, что главная задача – продвигать Украину в этом плане ближе к европейским стандартам, иметь сильную судебную власть, где есть сильный лидер, который может взять на себя ответственность и ответить: "Да, мы отвечаем за доверие общества к судебной власти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЕС и Канада раскритиковали положения законопроекта №1008 о внесении изменений в законы о деятельности органов судейского управления.

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