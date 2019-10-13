"Возможны провокации!" Главы МВД, СБУ и секретарь СНБО сделали срочное заявление

Главы Министерства внутренних дел, Службы безопасности и секретарь Совета национальной безопасности призвали граждан перед Днем Защитника Украины не позволять собой манипулировать.

Об этом говорится в совместной заявлении, где уточняется, что 14 октября многие примут участие в массовых мероприятиях, политических митингах, акциях и шествиях, посвященных этой дате.

В воскресенье, главы ведомств обсудили меры обеспечения общественной безопасности и правопорядка во время массовых мероприятий в День Защитника.

Собрание глав МВД, СБУ и СНБО mvs.gov.ua

"Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждого украинца! Сотрудники МВД, служащие Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и сотрудники Службы безопасности – часть нашего общества", – уточнили в заявлении.

Главы силовых ведомств также заявили, что каждый третий правоохранитель является участником АТО. Они добавили, что крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность.

"У нас – одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца! Мы готовы обеспечивать права граждан. Мы готовы защищать общественный порядок и безопасность каждого участника. Мы хорошо помним события 31 августа 2015 года, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 получили ранения. Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся – вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации", – добавили в сообщении.

День защитника Украины art-ilenko.com.ua

Украинцам также напомнили 2014 год, когда граждане объединились во имя ключевых целей. В связи с этим, в память о героях, главы МВД, СБУ и СНБО призвали провести День Защитника мирно и достойно.

"Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию. Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его – имперских – целях! Завтра – день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости! Слава героям! Слава Украине!" – резюмировали в срочном сообщении.

Собрание глав МВД, СБУ и СНБО mvs.gov.ua

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