"Наслаждайтесь!" Синоптик дала летний прогноз погоды

В Украине в воскресенье, 13 октября, ожидается теплая и солнечная погода.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что температура воздуха в течение дня составит +18+23 градуса.

По словам Диденко, антициклон Lisbeth с центром над Черным морем сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и прикрутить юго-западный ветер до умеренного и даже слабого.

На выходных в Украине будет тепло и солнечно

Она добавила, что в Киеве будет солнечно и тепло, температура поднимется до +20 градусов. Кроме того, в понедельника, 14 октября теплая погода сохранится – будет +20+22 градуса.

Погода в Украине Facebook Наталья Диденко

Погода в Украине Facebook Наталья Диденко

Синоптик посоветовала потратить солнечные дни на прогулки.

"Наслаждайтесь красивой погодой, сходите в Ботсад, но только не затаптывайте хризантемы во время селфи, доделайте лестницы и крышу, почистите перед зимой балкон, не бойтесь выбросить любимые баночки из-под сметаны, сумки из подарков и "вотэтоещепонадобится` и дайте глазам отдохнуть созерцанием желтых деревьев, сиреневого мороза и рыжих белок", - написала она.

Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 12 октября, на территории Украины установится теплая сухая погода, из-за чего местами температура поднимется до +21 градуса.

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