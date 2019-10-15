"Московский смог рассеется!" В ПЦУ поставили на место Россию из-за спекуляций

Россия пытается информационно смягчить последствия для себя решения, принятого Собором иерархов Церкви Греции о признании ПЦУ.

Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в Facebook, напомнив, как после вручения Томоса еще несколько недель в прессе гуляли утверждение, что он - "не настоящий".

"Сейчас начались спекуляции вокруг того, что процедурно на Соборе не происходило голосования, а, следовательно, якобы "решение не было принято", - написал он.

"Во-первых, именно такой порядок был избран сознательно. Поскольку в выводах синодальных комитетов, на которые опирается в дальнейшем Постоянный Синод и Собор иерархов, указано, что право всеправославного провозглашения автокефалии является правом Вселенского Патриарха. Поэтому проведение голосования по этому поводу в другой Поместной Церкви поставило бы под сомнение такое право, а следовательно - все автокефалии, провозглашенные Вселенским Патриархатом, включая автокефалию самой Церкви Греции", - пояснил Зоря.

Архиепископ Евстратий (Зоря) Facebook Зори

Во-вторых, по его словам, Собор специально выбрал комитет во главе с митрополитом для публичного представления позиции.

"Сделанные им после Собора заявления о признании автокефалии Украинской Церкви - не просто мнение отдельного иерарха (как мысли тех, кто не хотел поддержать соборное решение и на чьи заявления сейчас пытается в своей пропаганде опираться московская сторона). Митрополитом Иерофея была объявлена официальная позиция Собора, а следовательно - позиция Церкви Греции", - добавил архиепископ.

Он подчеркнул, что за неделю и этот московский информационный смог рассеется.

"Но приходится объяснять казалось бы очевидные вещи - чтобы как можно меньше людей от него угорели", - подытожил Зоря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.

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