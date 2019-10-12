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13 октября • обновлено в 02:55
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"Миллиарды туристов!" В сети подняли на смех пустой Крымский мост. Фото

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В интернете обнародовали свежее фото Крымского моста, который соединяет оккупированный Российской Федерацией Крым с Краснодарским краем РФ – он совсем пустой.

Новые фотографии незаконного моста без всякого движения на нем появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Как иронично отмечает блогер, на носу бабье лето, а "миллиардов туристов" на мосту как не было, так и нет.

Крымский мост

Крымский мост

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"Сплошные пробки! Бабье лето на носу! Водичка еще ничего и вообще -турЫзм! Мост "миллиардов туристов" имени Ротенберга свеженький", - написала блогер.

Напомним, такое состояние обычное для Крымского моста — в июне 2019 года в сети показали свежие фото сооружения. Судя по снимкам, никакой загруженности на мосту совсем не наблюдалось.

Пустой Крымский мост

Пустой Крымский мост

RoksolanaToday&Крым

Пустой Крымский мост

Пустой Крымский мост

RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Крымский мост
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