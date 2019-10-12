"Миллиарды туристов!" В сети подняли на смех пустой Крымский мост. Фото

В интернете обнародовали свежее фото Крымского моста, который соединяет оккупированный Российской Федерацией Крым с Краснодарским краем РФ – он совсем пустой.

Новые фотографии незаконного моста без всякого движения на нем появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Как иронично отмечает блогер, на носу бабье лето, а "миллиардов туристов" на мосту как не было, так и нет.

Крымский мост

"Сплошные пробки! Бабье лето на носу! Водичка еще ничего и вообще -турЫзм! Мост "миллиардов туристов" имени Ротенберга свеженький", - написала блогер.

Напомним, такое состояние обычное для Крымского моста — в июне 2019 года в сети показали свежие фото сооружения. Судя по снимкам, никакой загруженности на мосту совсем не наблюдалось.

Пустой Крымский мост RoksolanaToday&Крым

Пустой Крымский мост RoksolanaToday&Крым

Сплошные пробки!

бабье лето на носу!

водичка еще ничего и вообще -турЫзм!

мост "миллиардов туристов" им Ротенберга

свеженький pic.twitter.com/wP35JbxStl — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

В Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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