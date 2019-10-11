"Лучше не бывает": синоптик дала прогноз погоды на выходные в Украине

На территории Украины на выходных, 12 и 13 октября, будет теплая погода. Дожди не предусматриваются, небо будет покрыто облаками, однако время от времени будет выглядывать солнце.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, единственное, что может испортить погоду, – усиление юго-западного ветра на севере и западе страны до штормового.

"Сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклоническое поле", – написала она.

Синоптик дала прогноз погоды на выходные в Украине

Синоптик отметила, что в субботу температура воздуха в Украине в течение дня достигнет +15...+20 градусов, на северо-востоке будет свежее – до +13...+17. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18...+23 градуса.

Также Диденко посоветовала внимательно выбирать место парковки автомобиля, не оставлять его под ветвистыми деревьями и билбордами, чтобы не пострадать от последствий мощного ветра.

"В Киеве субботу и воскресенье – лучше не бывает. В октябре, конечно. Столичные выходные предусматриваются сухими. В субботу могут набежать облака и прилететь порывистый (до сильного) юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет", – добавила она.

По ее словам, температура воздуха 12 октября составит до +16 градусов, а 13-го – около +20.

В понедельник, 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы, в Украине также ожидается теплая погода. Наступит очередное бабье лето, в течение дня осадки не прогнозируются.

Прогноз погоды. Карта Facebook Натальи Диденко

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