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11 октября • обновлено в 13:28
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"Хороший знак": маг сказал, что нужно делать на полнолуние 14 октября

6.7т Читать материал на украинском

Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, что полнолуние 14 октября 2019 года несет "хороший знак".

"Полнолуние в октябре 2019 года выпадает на 14 октября, 00:11 по киевскому времени, и совпадает с праздником Покрова, который отмечался не только христианами, но и в дохристианские времена. Это считается очень хорошим знаком", – заметил он в блоге OBOZREVATEL.

Как пояснил Игорь Мехеда, "Луна, стихии воды и земли и праздник Покрова считаются проявлением благоприятной женской энергии во Вселенной".

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Полнолуние в октябре 2019 года совпадает с праздником Покровы

Полнолуние в октябре 2019 года совпадает с праздником Покровы

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На полнолуние 14 октября он порекомендовал "накрыть стол с блюдами из овощей и фруктов и посидеть за трапезой в кругу семьи или близких людей" – этот простой обряд обеспечит благополучие и достаток семьи.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина поделилась рекомендациями о том, что нужно делать в полнолуние.

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Темы
Эксклюзив Покров Пресвятой Богородицы
Персона
Игорь Мехеда
Тег
лунный календарь
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