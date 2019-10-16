"Это развод страны": ветеран АТО разбомбил победы Зеленского на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский скорее всего не сможет выполнить свои предвыборные обещание относительно установления мира на Донбассе, а его победы – это просто развод для украинцев.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, комментируя озвученный главой МИД Украины Вадимом Пристайко один из вариантов плана "Б" по Донбассу – предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира.

Учитывая, что вопрос введения миротворческой миссии поднимался ранее, но из-за разного видения, где именно должны быть размещены "голубые каски", со стороны Украины и РФ, этот план зашел в тупик.

Волонтер заявляет, что вопрос поднялся вновь только потому, что новые власти не способны состоянии реализовать мирный план Зеленского.

"Фактически, украинский президент не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания. Соответственно, такими заявлениями они хотят привлечь внимание мирового сообщества, но я не верю, что это у них получится, так как у них нет мощной дипломатической команды, которая способна эту идею протолкнуть", – объяснил он.

Ветеран АТО отметил, что новая украинская дипломатия терпит поражение за поражением, а все их достижения только подаются как колоссальные успехи, хотя на самом деле это не так.

"Это развод страны. Что мы сделали? В Станице Луганской мы оставили два стратегически важных моста на речке Северский Донец, они фактически остались без охраны, о чем с места сообщают активисты. А обмен пленными фактически было ловушкой Путина, потому что те же моряки должны были быть обменены по решению Гаагского трибунала, иначе Россия потеряла бы миллиарды от новых санкций ЕС за невыполнение решения суда. Кроме того, мы отдали им важного свидетеля – Цемаха, и сейчас в Нидерландах фактически собрана специальная комиссия, которая уже расследует участие Украины по делу о крушении Боинга МН-17 над Донбассом", – сказал Гай.

По его мнению, на данный момент у Зеленского есть два пути – сдача национальных интересов, или же вернуться к стратегии экс-президента Петра Порошенко – международному дипломатическому давлению на Россию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании во вторник, 15 октября, не смогла договориться о разведении войск и обмене пленными. Эти два фактора являются основными для дальнейших переговоров глав "нормандской четверки".

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате", запланированные на середину ноября, могут стать "последним шансом" для России.

Альтернативой "нормандскому формату" Пристайко назвал развертывание на Донбассе международной миротворческой миссии.

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