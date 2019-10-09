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10 октября • обновлено в 05:07
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"Девочки здесь нет": Зеленский "подколол" журналиста из-за Мендель. Видеофакт

9.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский снова пошутил над агрессивным поведением своего пресс-секретаря Юлии Мендель, у которой произошло уже несколько конфликтов с журналистами.

В этот раз глава государства сыронизировал на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве в среду, 9 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зеленский заметил журналиста, которого закрыла охрана, и сказал: "Нет, нет, нет! Не трогайте людей! Идите сюда".

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Зеленский "подколол" журналиста из-за Мендель

Зеленский "подколол" журналиста из-за Мендель

Когда тот подошел к президенту, глава государства сострил, положив руку на плечо журналисту: "Девочки здесь нет, ничего с вами не случится. Вы же девочек боитесь".

Ранее перед началом брифинга Зеленский обратился к Мендель со словами: "Вы же никого не толкали, Юль?"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

  • Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

  • В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

  • О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

  • В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

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Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Що мендель, що зеленський - ганьба для України, як і зебанда вцілому.
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2
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Володя КРАСАВА! Но с хоxлопами надо жестко!
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Зєлупа ще поки знаходиться у стадії Шльопера "-Забєрітє єво нaxyй!".
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Tomaso Albioni, подзелупник, чемодан-вокзал-Лемберг!
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