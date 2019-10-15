"Боятся "освободителей ЛНР": блогер рассказал о протестах против отвода ВСУ в Золотом

Жители города Золотое, что в Донецкой области, активно развешивают украинские флаги на своих домах, протестуя против отвода украинской армии с передовых позиций.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, люди боятся нового прихода "освободителей ЛНР" и их жесткой расправы над ними за помощь украинским военнослужащим.

"Разведение сил в Золотом должно было начаться неделю назад, но жители поселка не хотят, чтобы украинская армия уходила со своих позиций. В знак протеста они развешивают желто-голубые флаги на своих домах, что в свою очередь злит "руководство ЛНР". Люди боятся, что террористы могут наказать их за помощь украинским вооруженным силам", – сообщил блогер.

Жители Золотого

Жители Золотого

По его словам, главари "республики" дали указание организовать митинг на подконтрольной им территории, мол ВСУ срывают договоренности и не хотят выполнять взятые на себя обязательства по отводу войск от линии разграничения.

Новости Донбасс и Крым интегрировать пока невозможно

"На помощь террористам прибыла группа специалистов из России по информационно-психологическим операциям. Они снимают провокационные видеосюжеты, в которых обвиняют украинскую сторону в срыве разведения сил. Такие акции начали проводить постоянно", – подытожил Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы 14 октября обстреляли район города Золотое Луганской области, где планируется провести отведение войск. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы на этом участке фиксировались два дня подряд.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.