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15 октября • обновлено в 11:08
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"Бандиты!" В "ДНР" устроили новый "сюрприз" для жителей Донбасса

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На территории оккупированного Донбасса так называемые власти "ДНР" с 20 октября отменят курсирование ряда пригородных поездов. Изменения проведут в связи с "низкой населенностью и для уменьшения расходов". В сети жестко высмеяли такой "сюрприз" для местных жителей.

О нововведении сообщили пророссийские СМИ "ДНР". Скриншот с новостью разместил на своей странице в Twitter блогер и журналист Денис Казанский.

"Хроники процветания "республики". В связи с "низкой населенностью" отменили ряд пригородных поездов. А куда же население делось из "освобожденного от фашистов" Донбасса?" – с сарказмом написал он.

В "ДНР" устроили новый "сюрприз" для жителей Донбасса

В "ДНР" устроили новый "сюрприз" для жителей Донбасса

Пользователи сети принялись активно комментировать ситуацию.

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"Помню, на вокзалах Горловки и Никитовки по выходным протесниться нельзя было. Дачники ехали толпами", "Бандиты", "Это, кстати, очень настораживает. Если прямым текстом сами террористы выдают инфу, что они не будут пускать поезда, потому что в тех местах мало людей живет, то это говорит только об одном – оккупированная территория начинает погибать сама по себе..." – отметили они.

Скриншот новости

Скриншот новости

Twitter Дениса Казанского

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" решили провести перепись населения, чтобы уменьшить количество людей, которые получают две пенсии.

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Персона
Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Статья ни о чем.Даже комментировать нечего.
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