"Бабье лето" не сдается: синоптики дали свежий прогноз по Украине

В Украине во вторник, 16 октября, будет солнечно, осадков не прогнозируют.

Ночью и утром в Украине будет местами туман. Ветер юго-западный и южный, 3-8 м/с, на западе и в Крыму 7-12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 °, днем – от 18 до 23°.

"Бабье лето" в Украине Иллюстрация

В Киеве также без осадков, ночью температура воздуха будет 7-9 °, а днем 20-22°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зафиксирован новый погодный рекорд – самая высокая температура воздуха для этого периода осени.

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