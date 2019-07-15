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"П*здуйте, мы все за Россию!" На популярном украинском курорте вспыхнул скандал из-за языка

275.9т Читать материал на украинском

В популярном курортном городе Бердянск (Запорожская область) с семьей киевского журналиста Вячеслава Гармаша случился весьма показательный инцидент.

Так, они вместе с женой и сыном, гуляя по бердянскому побережью, попросили разрешения пройти через территорию частного отеля, ведь часть пляжа вплоть до самой воды была перегорожена. Персонал, услышав украинский язык, ответил нецензурщиной.

Как рассказала жена Гармаша на своей странице в Facebook, в ответ они услышали: "П*здуйте, х*хлы, по дороге".

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Пляж в Бердянске

Пляж в Бердянске

Facebook Ярославы Гармаш

"Мы тут живем не по вашим д*бильным украинским законам, мы тут все за Россию”, – сказал охранник частной территории.

После угроз туристов вызвать полицию он добавил: "Вызывай, украинская х*хлица, они здесь тоже за Россию, и это ты поедешь в обезьянник".

На украинском курорте вспыхнул скандал из-за языка
На украинском курорте вспыхнул скандал из-за языка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видеооблогер показал в сети, к чему нужно быть готовыми перед поездкой на поезде "Запорожье – Бердянск".

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Тема
Языковой скандал
Место
Украина Бердянск
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bruno jordano
bruno jordano
а чe,нормальный мужик,отматерил хахлов,бухнет после работы,отимеет 10-летнюю девочку,поорет“за россию”,обычные будни русского быдла
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
термин "частная территория" украинцам не знаком?
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Petrova Anula
Petrova Anula
Молодец охранник!
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