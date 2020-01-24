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24 января • обновлено в 20:34
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Пытался убить официантку? Илья Кива открестился от авторитета Виталика из Полтавы

1.4т
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"Другу Ильи Кивы", который пытался убить в пабе Полтавы официантку, грозит до 7 лет тюрьмы. Сам нардеп, несмотря на заявления в СМИ, утверждает, что с участником происшествия он не знаком.

В пабе нам рассказали, что девушка чувствует себя нормально, никаких травм и повреждений у нее нет. А в полиции уточнили, что сегодня направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому. Больше в материале OBOZREVATEL

Светит 7 лет

Напавшему на официантку с ножом в Полтаве хулигану, которого в СМИ окрестили "другом, личным водителем и охранником Ильи Кивы", грозит до 7 лет заключения. Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник пресс-службы полиции области Юрий Сулаев.

Пытался убить официантку? Илья Кива открестился от авторитета Виталика из Полтавы

Скриншот

В сети появилось видео из полтавского паба BeerHouse – на нем подвыпивший мужчина кидается на официантку с ножом, приставляет к горлу. А коллегу девушки, которая делает попытки его остановить, бьет ногами.

"Я тебе горло отрежу. Виталик – это тот, кто убьет тебя нах… и ты жить больше не будешь! Виталик – это самый крутой парень, авторитет в этом городе", – говорит про себя мужчина. На товарища, который тоже просит его успокоится, мужчина не реагирует. Но после угроз, "зигует" и покидает бар.

В местных СМИ уточняют, что мужчину зовут Виталий Воробьев. Якобы он ранее действительно имел отношение к криминалу – местной бандитской группировке "Басистого". И называют Виталика близким знакомым нардепа Ильи Кивы. Говорят, что Виталий по кличке "Воробей" - водитель и личный охранник политика.

Сразу предъявили подозрение

В полиции Полтавской области нам рассказали, что инцидент случился еще в декабре. "Мы открыли уголовное производство сразу же после вызова полиции. Расследование ведется по статье "хулиганство", с применением огнестрельного или холодного оружия, или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Статья предусматривает до 7 лет заключения", – говорит спикер полиции области Юрий Сулаев.

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Он уточняет, что личность полтавчанина установили сразу, его и всех фигуранатов допросили, а нападавшему уже предъявили подозрение. Сегодня обратились в суд, который уже и будет решать – какую меру пресечения изберут хулигану. Но и после этого продолжат расследование.

Известно, что в 2016-ом человек с такими же данными привлекался за вождение авто в нетрезвом виде, за что был оштрафован на 10 тыс. грн. с лишением водительских прав (на один год). И в этот же день он совершил ДТП и скрылся с места событий. В постановлении суда говорится, что мужчина – безработный, а его идентификационный номер почему-то не смогли установить.

Пытался убить официантку? Илья Кива открестился от авторитета Виталика из Полтавы

Реестр судебных решений

В пабе нам подтвердили, что полицию вызвали сразу же после инцидента. "Девушка, на которою напали, она здорова и работает. С ней все нормально и никаких повреждений она не получила. Извините, я не могу долго с вами разговаривать, сегодня пятница и очень много посетителей", – сказала нам сотрудница паба.

"Мой водитель Виктор"

На своей страничке в соцсетях политик опубликовал заявление, в котором назвал сообщения о знакомстве с хулиганом дискредитацией, связанной с политической деятельностью.

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"Сегодня заинтересованная группа людей, которая хорошо известна в уголовном мире, тратит десятки тысяч долларов на распространение недостоверной информации обо мне. В отношении информации о моем водителе. На фото Виктор, этот человек работает со мной уже более двух лет!", – опубликовал фото с парнем Илья Кива.

И добавил, что водителя Виталика у него никогда не было. А во время службы в МВД его охраняли сотрудники ведомства, которые не пьют, не курят, и действуют по уставу.

Илья Кива показал своего водителя

Илья Кива показал своего водителя

Facebook / Илья Кива

Стоит уточнить, что парламентарий действительно родом из Полтавы. На последних выборах в Раду бывший глава Социалистической партии и экс-советник главы МВД Арсена Авакова прошел по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Илья Кива
Место
Украина Полтава
Тег
нападение на женщину
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Чан Джеки
Чан Джеки
зе от тебя воняеть падалью.опездол.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Поздравляем Украину с единственной бронзовой медалью и последним 33 местом на Юношеских Олимпийских играх. Россия в истерике, с 29 медалями /10 золотых,11 серебряных,8 бронзовых/, и первым местом в общем зачёте!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кацaп Кацaпыч, девочка! почему ты себе лайк ставиш?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Zhikharev Dmitry, свинья, в хлеву сейчас макароны! Бегом, животное, опоздашь!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
просто "могучая кучка" органических отходов!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Петренко Амадеус, бля буду - согласен!
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