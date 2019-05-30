Пытался спрятать часы: глава Счетной палаты оконфузился в Раде. Видео

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан на заседании Верховной Рады попытался спрятать дорогие часы от журналистов, однако момент попал на камеру.

Подтверждающее видео с заседания парламента, на которое Пацкан пришел отчитаться за 2018 год, опубликовал в Facebook фотограф Богдан Бортаков. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что Пацкан судорожно одергивает рукав пиджака и прячет руки под стол, чтобы не показывать аксессуар.

Валерий Пацкан Скриншот из видео

Далее глава Счетной палаты и вовсе снял часы и попросил сидящую рядом коллегу их спрятать. Через некоторое время они снова появились на руке Пацкана.

Валерий Пацкан Скриншот из видео

Валерий Пацкан Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранной главе КСУ Наталье Шаптале припомнили скандал с часами за $7 тисяч, в которых она пришла в 2013 году на заседание XI очередного Съезда судей Украины

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