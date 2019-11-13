Пытался изнасиловать на улице: в Одесской области осудили педофила

Суд отправил за решетку на семь лет 26-летнего жителя Подольска Одесской области, который на улице попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

Инцидент произошел в марте этого года, сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Когда девочка шла домой, мужчина схватил ее за шею, повалил на землю и попытался изнасиловать. Однако девочка стала кричать, ее услышали прохожие, а насильник сбежал", – рассказали в полиции.

Иллюстрация enigma-project.ru

Преступником оказался местный житель, который ранее был судим за аналогичное преступление.

На суде обвиняемый отрицал свою вину, ссылаясь на то, что был сильно пьян и ничего не помнит. Однако собранные доказательства говорили об обратном и суд отправил его в тюрьму.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Харьковом мужчина жестко отомстил насильнику своей жены.

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