Пыталась спасти подругу — обе утонули в пруду: эксклюзив о трагедии с детьми на Запорожье

В селе Первомайское Запорожской области в пруду утонули две девочки. Они были подругами, и когда одна из них начала тонуть, вторая бросилась на помощь. Спасти детей не удалось.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Ушли на пруд без разрешения

Село Первомайское в Запорожской области состоит всего из пары улиц, где все друг друга знают. Две 11-летние девочки Диана Гончаренко и Виктория Меркулова, а также их 5-летний мальчик-сосед без спроса родителей отправились на велосипедах на пруд.

Вика и Диана Instagram Дианы Гончаренко

Как рассказал один из местных жителей, там находится плотина, которая выходит на Каменные Могилы.

Маленький мальчик остался на берегу, а девочки пошли купаться. Одна из подруг отплыла подальше и встала ногами на дно. Но оно оказалось илистым, поэтому девочка застряла и начала тонуть. Подруга бросилась ей на помощь, но вытащить не смогла, и сама пошла ко дну.

Одна девочка так и стояла под водой

"Отец мальчика, Игорь, спохватился, что сына давно нет во дворе. Он на велосипеде приехал на пруд и увидел очень тревожную картину: мальчик сидел на берегу и плакал, рядом лежила одежда его подружек, а их самих нигде не было. Сын ему рассказал, что случилось. Тогда Игорь бросился в воду. Одну девочку он нашел: она так и стояла под водой, застряв в иле. А вторую уже вытащили спасатели", — рассказывает один из жителей села.

Диана Гончаренко это фото подписала "Лето" Instagram Дианы Гончаренко

Сначала местные думали, что вторая девочка могла спастись, но испугалась и спряталась где-нибудь в посадке. Поэтому сняли людей с опытной станции, расположенной недалеко. Работники несколько часов искали ребенка, но безрезультатно. Тело девочки отнесло течением и прибило к берегу дальше места трагедии. Там ее и нашли спасатели.

Вика Меркулова Instagram Дианы Гончаренко

Погибла единственная дочь у родителей

Учительница Виктории Меркуловой Вера рассказывает, что подружки учились в разных школах. "Виктория училась у нас в школе №2 в Розовке, а Диана — в школе №1. Но они тесно дружили, всегда были вместе. Вика — очень улыбчивая девочка, приветливая, открытая, просто отрада у родителей", — говорит учительница.

У Виктории в семье есть еще два брата. Диана была поздним ребенком у родителей. "Папа ее в возрасте уже, он женился на женщине, у которой от первого брака есть взрослая дочь. Получается, что Диана была их единственным совместным ребенком. Ужасное горе, все село об этом говорит", — рассказывает местная жительница Мария.

Пруд в этом селе считается очень опасным, даже взрослые тут не купаются, поскольку дно заилено. Здесь уже случались трагедии, когда гибли люди.