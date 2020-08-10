Украинская стилистка может навсегда расстаться с сыном из-за мужа-иностранца. Подробности скандала

Муж-иностранец мечтал о ребенке от стилистки из Украины, а когда младенец родился, самоустранился от помощи
У супругов возникли разногласия из-за воспитания сына, в результате пара рассталась
Мужчина уговорил подписать мирный договор, по которому жене ничего не досталось
А теперь он просто не пускает мать видеться с сыном и собирается увезти его в Германию
Стилистка Татьяна Бернер не может видеться сыном из-за конфликта с мужем.
У украинской стилистки Татьяны Бернер муж-иностранец пытается отобрать сына. Женщина второй месяц не может нормально видеться с ребенком. А чтобы поздравить мальчика с днем рождения, ей пришлось вызывать полицию.
Что произошло в семейных отношениях и почему кардильно изменилось поведение мужчины, узнавал OBOZREVATEL.
Татьяна со своим будущем мужем, гражданином Германии, познакомилась через друзей. Она вспоминает, что все было идеально. Брак заключили в Украине, а легализовали в Германии. Супруг мечтал о ребенке, тогда ему было 42 года, и он до того времени не имел детей.
Татьяна Бернер Facebook Татьяны Бернер
"Все было прекрасно до тех пор, пока не родился сын. После этого человека словно подменили. Он превратился в психологического диктатора. Никакой помощи от него, ни моральной, ни физической по отношению к сыну не было.
Ребенок подрос и стали возникать постоянные споры. Он подходит к воспитанию по пути наименьшего сопротивления. Делай, что хочешь, кушай в фастфуде, смотри мультики, гаджеты, телевизор. Можно и спортом даже не заниматься. И все ради того, чтобы ребенок его просто не дергал. Так ведь удобно быть классным папой. А меня он постоянно выставлял в роли плохой мамы. Потому что я прошу делать уроки, собирать вещи, питаться хоть по какому-то графику. И когда все зашло просто в тупик, я попросила развестись", – рассказывает она.
Муж предложил Татьяне свой вариант, как он говорил, цивилизованного развода. Чтобы избежать нервотрепки в судах он склонял к мирному договору.
"Мы подписали договор, где не было прописано с кем должен проживать ребенок. Мне тогда казалось это лишним, мы ведь цивилизованные люди. Тем более для меня было важно, чтобы наш сын развод пережил с наименьшими психологическими потрясениями. Супруг общался с ребенком столько, сколько хотел. Я не была против, потому что ребенок ни в чем не виноват", – говорит стилистка.
Однако после мирного расставания теперь уже бывший супруг начал издалека психологически настраивать ребенка. Он часто говорил о том, как прекрасна жизнь в Германии, и как ужасна в Украине.
После развода муж снова изменился Facebook Татьяны Бернер
"К тому же он начал выпивать. Утро у него начиналось с бокала вина, а заканчивалось бутылкой вина. И все это на глазах у ребенка. Он мог пьяным садиться за руль. За два месяца до окончания нашего мирного договора я поняла, что говорить с ним бесполезно, он очень поменялся, поэтому подала в суд, чтобы определить место жительство сына. Но бывший встал на дыбы, и уже на два заседания он не являлся", – отмечает женщина.
Сейчас немец находится в Киеве из-за карантина. Поскольку их мирный договор в мае закончился, то Татьяне ничего не оставалось как собрать вещи и покинуть квартиру. А ребенок остался там.
"Получилось так, что по нашему договору я до мая могла проживать в его квартире. А теперь нет. Он так хитро все сделал, что в результате этого договора я ничего не получила", – с горечью говорит Татьяна.
Татьяна не может видеться с сыном Facebook Татьяны Бернер
Первое время он еще позволял ей видеться с сыном. Но вот уже второй месяц мать не может этого сделать. Даже на звонки сын не отвечает.
"У ребенка был день рождения. Я предупредила, что приеду поздравить. Но дверь мне никто не открыл и я вызвала полицию. Ребенок был испуган, у него тряслись руки. Сын говорил, что ему страшно, он не хочет никакой полиции или адвокатов.
А раньше я была свидетелем такой ситуации. Сын не выходил на связь, и когда я пришла и спросила почему телефон отключен, он сказал, что уже три дня в доме не может найти свою зарядку. Я-то понимаю почему, но настраивать против отца не стала. Просто говорю: "Мы с тобой сейчас выйдем в магазин и купим зарядку". На что бывший муж тут же набрал адвоката. Тот перезвонил, трубку передали сыну. И я слышу, как так называемый адвокат говорит: "Кто такая твоя мама, чтоб ты выходил с ней из квартиры. Если что-то нужно, тебе купит отец. Оставайся в квартире". Я была шокирована этим. Я никогда не позволяла себе ничего плохого сказать об отце ребёнку. Напротив, всегда убеждала, что мы оба любим его одинаково", – переживает Татьяна.
Сейчас самая главная угроза для Татьяны заключается в том, что бывший супруг может вывезти сына в Германию. У ребенка есть немецкий паспорт и он может покидать Украину без нотариального согласия матери. Однако женщина успела подать в суд и запретить выезжать сыну без ее разрешения. Иностранец уже обжаловал это решение, и во вторник, 11 августа, состоится заседание по рассмотрению апелляции.
"Если я проиграю суд, то он в тот же день купит билеты, и они улетят. Я больше не смогу увидеть сына. Германия никогда не выдаст его. Найдется много аргументов – война, экономическая ситуация", – беспокоится мать.
О том, что иностранец готовится к отъезду говорит и тот факт, что он уже пытался забрать документы сына со школы. Татьяна вовремя узнала и вместе с адвокатом пресекла это намерение.
По словам Бернер, бывший муж просто хочет отомстить ей за развод, на самом деле сын не так уж ему и нужен.
"Я уже ловила за руку каких-то нянь, которые приходят в школу, чтобы забрать сына. Но я им не давала разрешения на это. То просто приходят какие-то девушки. По моим данным, он приводит в квартиру девушек, и все это на глазах ребенка. И к тому же выпивает.
"В своей стране защиты не чувствую" Facebook Татьяны Бернер
Понимаете, я не чувствую защиту в своей стране. В какие бы органы я не обращалась, приходит бывший муж и с порога начинает кричать, что он все вопросы будет решать через посольство, и что он правая рука Меркель. На самом деле он менеджер в IT-компании и никакого отношения к Меркель не имеет. Но это действует на людей, они сразу сжимаются и не хотят неприятностей", – поясняет Татьяна.
Она же рассказывает, что, когда бывшего мужа останавливала полиция за пьяное вождение, он тут же требовал документы полицейских, обещал отправить в посольство, угрожал, что их уволят. Аналогично немец общался и с полицейскими во время конфликта в день рождения мальчика.
"Он просто решил превратить мою жизнь в кошмар. На этой неделе у меня три судебных заседания, вот такой у меня теперь график", – сетует женщина.
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