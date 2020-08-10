Украинская стилистка может навсегда расстаться с сыном из-за мужа-иностранца. Подробности скандала

У украинской стилистки Татьяны Бернер муж-иностранец пытается отобрать сына. Женщина второй месяц не может нормально видеться с ребенком. А чтобы поздравить мальчика с днем рождения, ей пришлось вызывать полицию.

Что произошло в семейных отношениях и почему кардильно изменилось поведение мужчины, узнавал OBOZREVATEL.

До рождения сына все было прекрасно

Татьяна со своим будущем мужем, гражданином Германии, познакомилась через друзей. Она вспоминает, что все было идеально. Брак заключили в Украине, а легализовали в Германии. Супруг мечтал о ребенке, тогда ему было 42 года, и он до того времени не имел детей.

Татьяна Бернер Facebook Татьяны Бернер

"Все было прекрасно до тех пор, пока не родился сын. После этого человека словно подменили. Он превратился в психологического диктатора. Никакой помощи от него, ни моральной, ни физической по отношению к сыну не было.

Ребенок подрос и стали возникать постоянные споры. Он подходит к воспитанию по пути наименьшего сопротивления. Делай, что хочешь, кушай в фастфуде, смотри мультики, гаджеты, телевизор. Можно и спортом даже не заниматься. И все ради того, чтобы ребенок его просто не дергал. Так ведь удобно быть классным папой. А меня он постоянно выставлял в роли плохой мамы. Потому что я прошу делать уроки, собирать вещи, питаться хоть по какому-то графику. И когда все зашло просто в тупик, я попросила развестись", – рассказывает она.

Согласилась подписать мирный договор

Муж предложил Татьяне свой вариант, как он говорил, цивилизованного развода. Чтобы избежать нервотрепки в судах он склонял к мирному договору.

"Мы подписали договор, где не было прописано с кем должен проживать ребенок. Мне тогда казалось это лишним, мы ведь цивилизованные люди. Тем более для меня было важно, чтобы наш сын развод пережил с наименьшими психологическими потрясениями. Супруг общался с ребенком столько, сколько хотел. Я не была против, потому что ребенок ни в чем не виноват", – говорит стилистка.

Однако после мирного расставания теперь уже бывший супруг начал издалека психологически настраивать ребенка. Он часто говорил о том, как прекрасна жизнь в Германии, и как ужасна в Украине.

После развода муж снова изменился Facebook Татьяны Бернер

"К тому же он начал выпивать. Утро у него начиналось с бокала вина, а заканчивалось бутылкой вина. И все это на глазах у ребенка. Он мог пьяным садиться за руль. За два месяца до окончания нашего мирного договора я поняла, что говорить с ним бесполезно, он очень поменялся, поэтому подала в суд, чтобы определить место жительство сына. Но бывший встал на дыбы, и уже на два заседания он не являлся", – отмечает женщина.

На день рождения пришлось вызывать полицию

Сейчас немец находится в Киеве из-за карантина. Поскольку их мирный договор в мае закончился, то Татьяне ничего не оставалось как собрать вещи и покинуть квартиру. А ребенок остался там.

"Получилось так, что по нашему договору я до мая могла проживать в его квартире. А теперь нет. Он так хитро все сделал, что в результате этого договора я ничего не получила", – с горечью говорит Татьяна.

Татьяна не может видеться с сыном Facebook Татьяны Бернер

Первое время он еще позволял ей видеться с сыном. Но вот уже второй месяц мать не может этого сделать. Даже на звонки сын не отвечает.

"У ребенка был день рождения. Я предупредила, что приеду поздравить. Но дверь мне никто не открыл и я вызвала полицию. Ребенок был испуган, у него тряслись руки. Сын говорил, что ему страшно, он не хочет никакой полиции или адвокатов.

А раньше я была свидетелем такой ситуации. Сын не выходил на связь, и когда я пришла и спросила почему телефон отключен, он сказал, что уже три дня в доме не может найти свою зарядку. Я-то понимаю почему, но настраивать против отца не стала. Просто говорю: "Мы с тобой сейчас выйдем в магазин и купим зарядку". На что бывший муж тут же набрал адвоката. Тот перезвонил, трубку передали сыну. И я слышу, как так называемый адвокат говорит: "Кто такая твоя мама, чтоб ты выходил с ней из квартиры. Если что-то нужно, тебе купит отец. Оставайся в квартире". Я была шокирована этим. Я никогда не позволяла себе ничего плохого сказать об отце ребёнку. Напротив, всегда убеждала, что мы оба любим его одинаково", – переживает Татьяна.

Если проиграю суд, немец в тот же день улетит с сыном

Сейчас самая главная угроза для Татьяны заключается в том, что бывший супруг может вывезти сына в Германию. У ребенка есть немецкий паспорт и он может покидать Украину без нотариального согласия матери. Однако женщина успела подать в суд и запретить выезжать сыну без ее разрешения. Иностранец уже обжаловал это решение, и во вторник, 11 августа, состоится заседание по рассмотрению апелляции.

"Если я проиграю суд, то он в тот же день купит билеты, и они улетят. Я больше не смогу увидеть сына. Германия никогда не выдаст его. Найдется много аргументов – война, экономическая ситуация", – беспокоится мать.

О том, что иностранец готовится к отъезду говорит и тот факт, что он уже пытался забрать документы сына со школы. Татьяна вовремя узнала и вместе с адвокатом пресекла это намерение.

Называет себя правой рукой Меркель

По словам Бернер, бывший муж просто хочет отомстить ей за развод, на самом деле сын не так уж ему и нужен.

"Я уже ловила за руку каких-то нянь, которые приходят в школу, чтобы забрать сына. Но я им не давала разрешения на это. То просто приходят какие-то девушки. По моим данным, он приводит в квартиру девушек, и все это на глазах ребенка. И к тому же выпивает.

"В своей стране защиты не чувствую" Facebook Татьяны Бернер

Понимаете, я не чувствую защиту в своей стране. В какие бы органы я не обращалась, приходит бывший муж и с порога начинает кричать, что он все вопросы будет решать через посольство, и что он правая рука Меркель. На самом деле он менеджер в IT-компании и никакого отношения к Меркель не имеет. Но это действует на людей, они сразу сжимаются и не хотят неприятностей", – поясняет Татьяна.

Она же рассказывает, что, когда бывшего мужа останавливала полиция за пьяное вождение, он тут же требовал документы полицейских, обещал отправить в посольство, угрожал, что их уволят. Аналогично немец общался и с полицейскими во время конфликта в день рождения мальчика.

"Он просто решил превратить мою жизнь в кошмар. На этой неделе у меня три судебных заседания, вот такой у меня теперь график", – сетует женщина.

К сожалению, это не первая и не последняя история, когда мужья-иностранцы в отместку своим женам за нежелание больше жить с ними, отбирают детей. Мы уже писали историю украинки Яны Чистяковой, которая решила развестись с мужем-мексиканцем.

Мексиканец с помощью представителей Минюста в Запорожской области в судах доказывает, что женщина похитила его дочь, хотя это неправда. И вместе с чиновниками пытается увезти маленькую девочку в Мексику. Несмотря на то, что Яна выиграла суд первой инстанции, апелляционный суд встал на сторону иностранца. И не сегодня-завтра маленькую украинку могут забрать у матери.