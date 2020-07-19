Почему лето в Украине стало весной и наоборот. Синоптик рассказала о катаклизмах и непредсказуемой погоде 2020

В Украине стали наблюдаться резкие перепады температуры воздуха – на 10-11 градусов в пределах одного-двух дней. Этот процесс растянется не только на лето, но и практически на весь 2020-й год.

Перемены стали стремительными до такой степени, что весна временами напоминает лето, а лето – осень и весну. Какой будет вторая часть июля и что ждет украинцев в августе, в интервью OBOZREVATEL рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова.

– Погода до конца июля будет чем-то отличаться от первой половины месяца?

– Май, июнь, июль сейчас идут нетрадиционно. В этом году в первые дни июля была сильная жара с температурой по Киеву от +28-30 и выше, однако к 8 числу она резко понизилась днем до 21 градуса. Перепад за сутки составил почти 11 градусов вниз. Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, это очень почувствовали.

Через двое суток температура днем вновь повысилась до 32 тепла, а уже к вечеру от жаркого знойного дня не осталось и следа. Вновь произошло вторжение холодного воздуха на территорию Украины с температурой днем около 14 градусов на следующий день. За короткий промежуток времени перепад оставил около 15-18 градусов.

Такое подробное описание я привожу для того, чтобы показать действительность современных погодных условий. Такие резкие изменения в пределах одного-двух дней отмечаются не только летом, но и практически во все месяцы сезонов. Температуры стали неустойчивыми до такой степени, что в весенних процессах вы увидите летние, а в летних – осенние и весенние.

Такая изменчивость температурного режима – это наш современный климат. К тому же, появились пыльные бури, сильные ливни, шквальные ветры. Каждое явление само по себе не существует, зависит от новой атмосферной циркуляции, которая стала резко-меридиональной. То есть переход воздуха с юга на север к полюсу и с севера от полюса на юг узкими меридиональными полосами. Именно атмосферная циркуляция отвечает за все погодные условия как в климатическом режиме, так и в погодном.

Где-то с начала нашего столетия она начала меняться и будет продолжать это делать дальше. Появились очень жаркие дни, намного жарче, чем были в конце столетия. Пришли ливни, которых никогда не было, и они будут, так же как и пыльные бури. Такой чреватый комплекс погодных условий в предыдущие годы проявлялся редко. Раньше такого не было, этот процесс – новшество. 2020-й год, как никакой из предыдущих, показывает, что атмосферная циркуляция меняется и ведет к сложным погодным условиям.

– То есть они когда-то уже были?

– Да, конечно, были и в первой половине предыдущего столетия, потом в середине столетия, но не все одновременно. А вот после 70-80-х, при вторичном глобальном потеплении, почти не проявлялись.

– В целом температура в мире как-то балансируется?

– Она складывается, но не балансируется. За счет этой сильной меридианальности есть зоны, которые очень охлаждены, а есть подверженные высоким температурам. Причем эти зоны узкие. Если взять все северное полушарие, то вы увидите языки холода-тепла, холода-тепла.

Из-за сильнейшей меридианальности и неустойчивости синоптических процессов не следует ожидать от погоды спокойного месяца. Это просто новая циркуляция. Она возникла где-то с 2005-2006 годов, а сейчас находится на этапе зрелости.

Резкие перепады температуры Главред

– В недавнее воскресенье днем было +32, а уже вечером – 21,1. Такие перепады в Украине случаются довольно часто. Что это за процесс?

– Это циклоническое образование, которое в тылу, с севера, втянуло ядро высокого холодного давления. Был очень большой контраст температур, больше, чем на 10 градусов.

Сейчас мы выходим из этих похолоданий. До конца июля еще будут жаркие дни и к концу месяца опять возможно резкое понижение. Температура воздуха может опуститься до 20-ти градусов. По нашим расчетам в августе возможны продолжительные сухие периоды. Может быть, и не будет знойной жары до плюс 30 и выше, но высокие температуры ожидаются. Много осадков не предвидится.

– Погода будущего в целом больше похожа на тенденции 2020-го года?

– В основном, да. Весь земной шар сейчас находится на очень высоком фоне общей глобальной температуры. За счет этого перестраивается атмосферная циркуляция, но она все равно щадяще к нам относится. Глобальная температура растет, но влажность не уменьшается, это неплохо для нашей территории. Да, она дает беды, но их нужно еще проанализировать, где они произошли и за счет чего. Может, людям нельзя жить там, где они поселились.

– Верите, что фильмы-катастрофы о будущем, когда топит или выгорает полмира, могут стать реальностью?

– Все, конечно, не так пойдет. Мы же смотрим только на погодные условия на поверхности Земли. А есть еще литосфера и это куда важнее. В изменении климата остается еще много неясного. Так, например, повышение глобальной температуры проявилось где-то в 1911 году и продолжалось до 1944-го. Потом до 77-го была пауза. И вот в 70-м году на международной конференции по изменению климата большинство ученых прогнозировали в дальнейшем похолодание. И только два-три из них ожидали, что температура земного шара будет повышаться. Действительно с 1976-77 годов появилось вторичное глобальное потепление и продолжалось где-то до 97-го. Потом по 2015-й – очередная пауза, но уже на высоком уровне глобальной температуры.

Я рассчитываю, что будет еще пауза и на нашу жизнь, и на жизнь наших детей и внуков. Достаточно еще времени.