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27 апреля • обновлено в 13:45
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Пыльные бури превращают поля Украины в пустыню: синоптик объяснил, кто виноват

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Одной из причин того, что на Черниговщине, где прошла песчаная буря, поля превратились в песчаную пустыню могла стать привычка фермеров вырубать лесополосы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По его словам, это происходит из-за того, что лесополосы призваны уменьшить количество переносимой пыли в весенний период и перенос снега зимой.

"Зимой лесополосы задерживают снег на полях, иначе все это сдувается куда подальше на дороги. А весной и летом сдерживают перенос пыли. Вырубка, это, конечно, усугубляющий фактор", – отметил эксперт.

Так выглядят поля на Черниговщине после сильного ветра

Так выглядят поля на Черниговщине после сильного ветра

Facebook Игоря Кибальчича

Кибальчич уточнил, что чем дальше, тем чаще бури будут повторяться.

"Учитывая, что климат меняется, особенно это видно в среднемесячных и среднегодовых температурах. Количество осадков не меняется, а меняется их распределение по времени. Они становятся более редкие, но в то же время более интенсивные. Увеличивается длительность засушливых периодов, но когда осадки выпадают, они носят стихийный характер и порой фиксируется их рекордное количество", – добавил синоптик.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кибальчич рассказал, что из-за изменений климата на юге Украины могут появиться пустыни и полупустыни.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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