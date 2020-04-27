Пыльные бури превращают поля Украины в пустыню: синоптик объяснил, кто виноват

Одной из причин того, что на Черниговщине, где прошла песчаная буря, поля превратились в песчаную пустыню могла стать привычка фермеров вырубать лесополосы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По его словам, это происходит из-за того, что лесополосы призваны уменьшить количество переносимой пыли в весенний период и перенос снега зимой.

"Зимой лесополосы задерживают снег на полях, иначе все это сдувается куда подальше на дороги. А весной и летом сдерживают перенос пыли. Вырубка, это, конечно, усугубляющий фактор", – отметил эксперт.

Так выглядят поля на Черниговщине после сильного ветра Facebook Игоря Кибальчича

Кибальчич уточнил, что чем дальше, тем чаще бури будут повторяться.

"Учитывая, что климат меняется, особенно это видно в среднемесячных и среднегодовых температурах. Количество осадков не меняется, а меняется их распределение по времени. Они становятся более редкие, но в то же время более интенсивные. Увеличивается длительность засушливых периодов, но когда осадки выпадают, они носят стихийный характер и порой фиксируется их рекордное количество", – добавил синоптик.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кибальчич рассказал, что из-за изменений климата на юге Украины могут появиться пустыни и полупустыни.

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