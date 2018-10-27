Пятый год я прохожу школу на выживания! Улыбаться начинаю только после огорчения, стресса и нервов. Когда проходит, понимаю, что лучше улыбнуться, иначе затянет. Мои друзья говорят мне: "Ты знала на что шла". Нет, я даже не предполагала.

Сегодня пишет мне пенсионер, хочу мол денег Вам на карту для бойцов перечислить. Говорю, спасибо, не надо, Вам они больше нужны. На что услышала: "Странно то, что Вам не нужны". Так что те, кто собирают разводят нас как "лохов", мол, деньги нужны всем. Не выставляю карту для помощи бойцам, начинают писать и звонить, продиктуйте номер. Ставлю карту, вопят, у солдат все есть, государство помогает, волонтёры наживаются. Пишу о раненых, пиар! Не пишу, все, сдулась, мы так и знали, что это был только пиар. Юсупова закармливает солдат, падают с протезов, а палаты старые, ремонт не может сделать. Договорилась, сделали ремонты в палатах, новую столовую. Хм, так она для себя ремонты сделала, вход только для избранных. Юсупова ходит в госпиталь как на туссовку, с прической и на каблуках. Сменила все на хвост, спорткостюм и кроссовки. Боже, в кого она превратилась!

Тараканы мои, бардак в палатах из-за меня, кто-то принёс пиво, я виновата и пусть даже я была в этот момент за тысячи км. Неважно, виновата и точка.

"Ты так помолодела, говорят у тебя новая любовь?" Блин, я просто челку обрезала! Юсупова ухаживает только за молодыми. Фу, он такой старый, зачем ты сидишь постоянно возле него? И нет конца и краяяяя! Сегодня: "даже в Десне уже новое питание, хватит кричать, что все солдаты голодные. А Юсупова кричит!" И тут же "родные наши, нужны деньга на карту".

Страна советов, всезнаек и идеальных людей, а дышать можно без разрешения???