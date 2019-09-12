Пятница 13-го: маг рассказал, как сделать денежный талисман

В пятницу, 13 сентября, можно изготовить денежный талисман, который будет притягивать в дом богатство, – рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Об этом он сообщил OBOZREVATEL.

По его словам, для изготовления талисмана необходимо взять монеты, "взятые из сдачи во время покупок в магазине", свечу желтого цвета, кусок белой ткани размером 25 на 25 сантиметров.

Ритуал следует проводить на кухне. "Зажечь свечу, положить монеты на ткань и прочитать заговор: "Реки золотые ко мне текут, монеты быстрые на порог катятся, каменья драгоценные в карман попадают – и тому рост вечно. Пусть у меня в доме живут и приумножаются", – пояснил маг.

Долларовый кот, иллюстрация Google Images

"Заговор читают 13 раз, затем заворачивают монеты в ткань и кладут в шкаф. Дальше о талисмане забывают. Он будет действовать очень долго", – пообещал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о ритуале на привлечение денег, который можно проводить в новолуние и полнолуние, а также сообщил, что можно сделать в дни с тремя "девятками" в дате: 19 сентября и 29 сентября 2019 года.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!