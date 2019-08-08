Пятница 13-го и 666: в ПЦУ развеяли мифы об опасных числах

Магические числа 13 и 666, которые часто называют опасными, на самом деле не несут в себе никакой силы и не влияют на жизнь ни отрицательно, ни положительно.

Такое заявление сделали в Православной церкви Украины. В пресс-службе заявили, что нет причин опасаться этих комбинаций.

"Страх перед числом 666 часто связывают со словами книги Откровения святого апостола Иоанна Богослова: "Здесь мудрость. Кто имеет понимание, пусть сосчитает число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть". Но обратим внимание, что этой комбинацией апостол указал на знак антихриста-отступника, а не на само число", – говорится в сообщении.

Магия чисел Иллюстрация

Также в Православной церкви развеяли миф о числе 13.

"Еще одно число, окутанное мифами, – 13. Оно считается "несчастливым", хотя также на самом деле не имеет само по себе ничего отрицательного. Жизнь в верности Богу наполняет душу радостью, независимо от того, какой сегодня день: или понедельник, или "пятница 13-го". Поэтому не стоит верить в случайные совпадения цифр и придавать этому большое значение. Ведь на нас влияют не знаки и случайные комбинации, а наши поступки и мысли. Если они полны благими намерениями, то никакие числа и предрассудки не могут иметь власти над человеком", – рассказали священнослужители.

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