Пятилетнему Герману нужна срочная операция на сердце: ребенок борется за жизнь

Пятилетнему Герману Осмоловскому нужна срочная операция на сердце стоимостью 120 тысяч гривен. Родители просят всех небезразличных – помочь спасти ребенка.

Отец ребенка Олег Осмоловский опубликовал душераздирающий пост в Facebook, в котором рассказал историю мальчика.

"Очень переживаю за жизнь своего сыночка. Герман пятый из деток в нашей семье. У нас их всего шестеро. Пять дочек и лампочка мальчик). Извините! Герман находился под наблюдением врачей из института сердца. Слава Богу, порок сердца обнаружили за месяц до его рождения. При появлении на свет, он бы прожил примерно два часа. Врачи команды Бориса Михайловича Тодурова подготовили все к его встречи – уже после рождения малыш был подготовлен к операции и прооперирован успешно. Потом он рос, а паралельно каждые пол года проходил обследование. Со временем, через пару лет, было обнаружено внутреннее сужение артерии на которой были послеоперационные швы", – написал отец Германа.

Он пояснил, что сужение вызвало внутривенное образование рубцов и врачи решили поставить стент, дабы расширить тот участок в артерии.

"Поставили стент хороший, он, расширив место, со временем исчезает. Прошло время и стало видно, что этот стент не решил проблему. Другого выхода не было как поставить обычный стент и сделали так. Стенты ставят у детей сроком на пять лет, а потом меняют если надо. Или не ставят, если ребенок перерос проблему. Малыш Герман рос полноценно, как все мальчишки. Играет в мяч, ссорится и мирится с сестричками – очень любит их. Нравится очень на велосипеде кататься", – рассказал Олег.

Он сообщил, что при последней проверке 24 июля оказалось, что у Германа сильно изношен тот участок артерии.

"Это грозит инфарктом или прекращением проходимости крови. Нам сообщили, что операцию могут сделать через три месяца. Будут удалять эту часть артерии, а ее место заменят веной взятой из ножки. Операцию такую детям не делают, поэтому передают Германа во взрослое отделение. Стоимость этой операции 120 000 гривен. На сегодня благодаря вам родные собрано уже 10 530 гривен, что идут на карту. Плюс ребята на работе помогают и крошки с нашей зарплаты дополнят сбор денег. Операция будет в Институте Сердца в Киеве", – добавил отец ребенка.

Олег Осмоловский обратился ко всем, кто может помочь семье.

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