Пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине
Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской области
Следом в рейтинге оказались Одесская область и город Киев
В Днепропетровской области количество зараженных резко выросло
За прошедшие сутки, 15 октября, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Там было обнаружено более 400 новых больных COVID-19.
Рейтинг возглавила Харьковская область, Одесская область и город Киев. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Больше всего зараженных зарегистрировали в:
Харьковской области – 544 (всего 27 457)
Одесской области – 502 (18 013)
Киеве – 455 (29 412)
Днепропетровской области – 423 (10 257)
Хмельницкой области – 414 (10 098)
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 16 октября, в Украине официально подтвержден 287 231 случай коронавирусной инфекции. Из них 5 992 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.