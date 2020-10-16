За прошедшие сутки, 15 октября, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Там было обнаружено более 400 новых больных COVID-19.

Рейтинг возглавила Харьковская область, Одесская область и город Киев. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

Харьковской области – 544 (всего 27 457)

Одесской области – 502 (18 013)

Киеве – 455 (29 412)

Днепропетровской области – 423 (10 257)

Хмельницкой области – 414 (10 098)

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 16 октября, в Украине официально подтвержден 287 231 случай коронавирусной инфекции. Из них 5 992 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.