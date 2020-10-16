Пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2,0 т.

  • Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской области

  • Следом в рейтинге оказались Одесская область и город Киев

  • В Днепропетровской области количество зараженных резко выросло

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 15 октября, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Там было обнаружено более 400 новых больных COVID-19.

Рейтинг возглавила Харьковская область, Одесская область и город Киев. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

  • Харьковской области – 544 (всего 27 457)

  • Одесской области – 502 (18 013)

  • Киеве – 455 (29 412)

  • Днепропетровской области – 423 (10 257)

  • Хмельницкой области – 414 (10 098)

Заболеваемость COVID-19 в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 16 октября, в Украине официально подтвержден 287 231 случай коронавирусной инфекции. Из них 5 992 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

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