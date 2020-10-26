Пять областей стали эпицентрами COVID-19: лидирует Харьковщина

Алексей Титофф Общество 09:28, 26.10.2020

Состоянием на 26 октября в Украине пять регионов стали эпицентрами коронавируса (COVID-19) в Украине.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Харьковская область – 478 новых случая заражения, Одесская – 348, Житомирская – 345, Львовская – 335, Черновицкая – 323", – отметил он.

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