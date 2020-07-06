Пять лучших речных пляжей для летнего отдыха в Украине

В связи с охватившей мир пандемией коронавируса COVID-19 украинцы накануне сезона отпусков оказались фактически в самоизоляции. При этом Одесса, на которую обратили взор все любители морского отдыха, уже переполнена туристами, которые, как предостерегают в Госагентство по туризму и курортам, очень часто не соблюдают правила социального дистанцирования и требование о ношении маски. Аналогичная ситуация наблюдается и на популярном украинском курорте – Кирилловке.

В связи с этим украинцам советуют попробовать несколько неординарный отпуск и отдохнуть на одном из речных пляжей страны.

Сайт 24.ua составил список лучших речных пляжей Украины, на которых можно позагорать, поплавать или же порезвиться с детьми. Речные пляжи остаются не столь заполненными, как морские, а потому есть все шансы отдохнуть, не нарушая правила социального дистанцирования. При этом в Минздраве ранее сообщили, что на пляже можно обойтись и без защитной маски, если придерживаться необходимой дистанции.

Киев, Пляж "Центральный" на Трухановом острове

Пляж находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, а потому к нему просто добраться на метро. Для того, чтобы попасть на пляж нужно лишь перейти пешеходный мост через Днепр.

На территории пляжа работают кафе с напитками. Сам пляж регулярно убирают городские службы.

Одно из самых больших преимуществ пляжа – невероятный вид на столицу.

Черкассы, пляж "Пушкинский"

В последние годы этот пляж стал одним из самых любимых у местных жителей.

Благодаря ширине Днепра порой кажется, что вы отдыхаете на море, а не на реке.

На "Пушкинском" с 10 до 19 часов работают спасатели. Сам пляж ухожен: на нем есть детская площадка, дорожки и лежаки с зонтиками.

Днепр, пляж "Мануйловский"

Пляж находится сразу при съезде с Нового моста. Добраться можно на собственном авто или же общественном транспорте.

За порядком на пляже круглосуточно следят спасатели. На пляже обустроены раздевалки, душевые кабинки, туалеты и питьевые фонтаны.

Также на пляже работают кафе и беседки для компаний.

Чернигов, пляж "Золотой берег"

Добраться на пляж можно из центрального парка, пройдя по асфальтированной дороге или же через Красный мост.

Пляж обычно открывают для отдыхающих с середины июня, после того, как коммунальные службы завозят новый песок, а водолазы обследуют дно на предмет опасности.

На пляже оборудованы спортивная площадка, туалеты, палатки с напитками и закусками, отдельно расположены колонки с питьевой водой.

За безопасностью следят спасатели и медики.

Харьков, Журавлевский гидропарк

На территории гидропарка расположены сразу несколько пляжей: часть из них платные, другие –нет.

На пляжах дежурят спасатели и медики, а также есть вся необходимая для отдыха инфраструктура. Для детей есть водные горки, детский городок и батуты.

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