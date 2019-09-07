Пять главных узников Кремля: кого отпустил Путин

В Украину вернулись политзаключенные Кремля, среди которых несколько в особенности громких имен, знакомых каждому украинцу.

Большой обмен состоялся по формуле "35 на 35" в субботу, 7 сентября.

В частности, президент России Владимир Путин отпустил Олега Сенцова – украинского режиссера, который более пяти лет провел за решеткой в РФ. Украинца незаконно удерживали по обвинению в руководстве террористической группой. Российский суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения.

Сенцов вернулся в Украину Громадське

Сенцов вернулся в Украину Громадське

Также среди помилованных Павел Гриб – самый молодой узник Кремля. Был задержан в 2017 году в Беларуси и приговорен к 6 годам колонии якобы за подготовку теракта.

Павел Гриб вернулся в Украину

Павел Гриб вернулся в Украину Громадське

В числе освобожденных также Николай Карпюк и Станислав Клых, которых задержали в 2014 году и приговорили к 22,5 и 20 годам тюрьмы соответственно якобы за убийства россиян в чеченской войне.

Станислав Клых вернулся в Украину

Николай Карпюк вернулся в результате обмена Громадське

Вернулся из российского плена и Александр Кольченко, которого арестовали в 2014 году. Ему дали в России 10 лет тюрьмы якобы за терроризм.

Александр Кольченко вернулся в Украину

Ранее OBOZREVATEL писал о всех 35 украинцах, которые вернулись на Родину в результате обмена с Россией.

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