Пять главных фактов о Конституции Украины: кто был против и что такое конституционная ночь

28 июня в Украине отмечается День Конституции. Дата праздника неизменна, а сам день является государственным выходным.

Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада Украины приняла Основной закон, который отменял действие Конституции УССР 1987 года, пишут "Факты".

Издание назвало пять главных фактов, которые необходимо знать о Конституции Украины.

Конституционная ночь

Окончательное принятие Конституции Украины произошло в ночь с 27 на 28 июня 1996 года 315 голосами "за".

Стенограмма заседания Рады сохранила слова спикера Александра Мороза: он предупреждал всех депутатов, что работа продлится всю ночь, и никому не будет разрешено покинуть зал до окончания работы по Основному закону.

Народные депутаты несколько минут приветствовали принятие Конституции громкими аплодисментами. Именно тогда в стенах Верховной Рады впервые прозвучал национальный гимн.

Разработка Основного закона длилась целых шесть лет. Украина является последней страной бывшего СССР, которая проголосовала за создание новой Конституции.

Кто был против?

Причиной такого затяжного обсуждения и принятия Конституции был целый ряд противоречий между двумя парламентскими силами – демократами и коммунистами.

Некоторые эксперты говорили о личном конфликте между президентом Леонидом Кучмой и спикером Александром Морозом.

Александр Мороз и Леонид Кучма

Сначала представители коммунистического крыла выступали против самого обсуждения нового закона: их вполне устраивала Конституция советского образца. Не менее остро, чем сейчас, тогда обсуждался статус украинского и русского языка, а также вопрос Крыма.

Единственный государственный праздник

День Конституции Украины – единственный праздник, закрепленный на государственном уровне в самом тексте Конституции. Об этом свидетельствует последняя, 161 статья.

Скрин сайта Верховной Рады

Украинские предшественники Конституции

За время существования государственности на территории современной Украины было написано целый ряд законов, сложившихся в статуты, уставы, акты и договоры.

Историки называют эти законы “предшественниками” современной украинской Конституции.

Русская Правда Ярослава Мудрого – XI-XII век.

Три Литовских статута – 1529, 1566, 1588 годы.

Акты казацкой государственности – вторая половина XVII века.

Конституция Пилипа Орлика – 1710 год.

Проекты Конституции Кирилло-Мефодиевского братства – 1850 год.

Манифест Самостоятельная Украина Николая Михновского – 1900 год.

Конституция Украинской Народной Республики – 1918 год.

Четыре конституции УССР – 1919-1978 годы.

Одна из лучших на постсоветском пространстве

Уже через несколько месяцев после принятия Конституции Украины международные эксперты одобрили ее содержание. По некоторым оценкам, она считается одной из самых демократических среди стран бывшего соцлагеря.

Однако некоторые юристы убеждены, что несмотря на демократичность, часто Конституция оказывается недейственна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году 28 июня выпадает на воскресенье. Выходным будет являться следующий за праздником день – 29 число. Таким образом, в конце месяца украинцы получат три полноценных выходных – 27, 28 и 29 июня. Отрабатывать их в будущем не придется.