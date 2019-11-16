"Пьяный урод! Извинись!" Элита "ДНР" устроила публичные разборки в сети

Председатель общественной палаты так называемой республики ДНР Александр Кофман и член общественной палаты непризнанной республики Александр Болотин публично унизили и обозвали друг друга.

Об этом сообщил украинский журналист, блогер и политический эксперт Денис Казанский в своем Telegram и показал часть переписки Кофмана и Болотина в Facebook.

"Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман ведёт высокоинтеллектуальную дискуссию с членом общественной палаты ДНР Александром Болотиным.", - говорится в сообщении Казанского.

Александр Кофман и Александр Болотин Колаж

На скриншоте переписки видно, что деятели непризнанной республики обвиняю друг друга в пьянстве. Кофман заявил, что Болотину лучше "не являться ему на глаза".

"Послушай меня, пьяный урод. Пока ты бухал, в течение 6 лет строил свою страну, в том числе и с автоматом в руках. И не тебе мне колоть глаза Израилем или Россией Особенно учитывая, что паспортов этих стран я не имею, и никуда отсюда уезжать не собираюсь. Я очень тебе рекомендую до завтра проспаться, перечитать, что я написал, и публично извиниться, потому что в противном случае тебе лучше не попадаться мне на глаза. К слову, в отличие от тебя, я не пью и всегда отвечаю за то, что говорю, а ты завтра свободен", - написал Кофман.

Болотин на это ответил коротко: "Похоже, ты просто дрочил ДНР. Пьянь".

Скриншот поста Telegram Дениса Казанского

Скриншот Переписка Кофмана и Болотина

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" отличились скандальным заявлением. Так называемый "замминистра информации" республики Даниил Бессонов заявил, что Украины якобы больше никогда не будет на временно оккупированных территориях Донбасса.

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