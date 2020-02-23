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23 февраля • обновлено в 12:38
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Пьяный новосанжаровец, который набросился на копа, извинился. Видео

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Житель Полтавщины, который в состоянии алкогольного опьянения оскорбил полицейского-ветерана АТО Александра Нетребко во время протестов в Новых Санжарах, извинился перед правоохранителем.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, выложив соответствующее видео. На нем мужчина извинился перед представителем полиции, отметив, что якобы был пьян и очень сожалеет, что так сказал.

"Очень каюсь перед полицейскими из-за того, что я так высказался. Я не хочу так делать, был в состоянии алкогольного опьянения. Прочитал в Facebook, что он был награжден орденом Богдана Хмельницкого за отвагу, сам бы хотел с ним встретиться и извиниться", – сказал он.

Новосанжаровец, который набросился на копа, извинился

"20 февраля 2020 во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей. Бранные слова человек адресовал полицейскому — боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами", — говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", мужчина ранее был осужден за "дизертирство". Из зоны АТО его выгнали еще во время прохождения учений за злоупотребление алкоголем.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 21 февраля. Один из протестующих, который едва держал равновесие, кричал на полицейского. Мужчина использовал нецензурную лексику и спрашивал, был ли Нетребко на востоке.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Ой как сразу паинькой стал как тюряга засветила. Пусть лучше посадят одного ypoда, чтобы остальные думали прежде чем фихню пороть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Герасименко Наталия, секундочку а посему на западную не были отправлены полиуиескте???там два раза не пускали!!почему туда не поехала полиция бить народ???почему это там можно не пускать и никому ничего а тут нельзя!!!!????где справедливость???садите и без западенских пшеков тоже!!!они начали первые и в результате подстрекали весь народ не пускать вот Санжары увидели что можно не пускать и ничего не будет!!так главные виновники кроме власти это западенцы!!!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гoвно облаяло карателя. Нью-Санжария, обыденность
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