Новосанжаровец, который набросился на копа, извинился

Житель Полтавщины, который в состоянии алкогольного опьянения оскорбил полицейского-ветерана АТО Александра Нетребко во время протестов в Новых Санжарах, извинился перед правоохранителем.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, выложив соответствующее видео. На нем мужчина извинился перед представителем полиции, отметив, что якобы был пьян и очень сожалеет, что так сказал.

"Очень каюсь перед полицейскими из-за того, что я так высказался. Я не хочу так делать, был в состоянии алкогольного опьянения. Прочитал в Facebook, что он был награжден орденом Богдана Хмельницкого за отвагу, сам бы хотел с ним встретиться и извиниться", – сказал он.

"20 февраля 2020 во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей. Бранные слова человек адресовал полицейскому — боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами", — говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", мужчина ранее был осужден за "дизертирство". Из зоны АТО его выгнали еще во время прохождения учений за злоупотребление алкоголем.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 21 февраля. Один из протестующих, который едва держал равновесие, кричал на полицейского. Мужчина использовал нецензурную лексику и спрашивал, был ли Нетребко на востоке.

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