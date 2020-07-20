Пьяных водителей в Украине с осени должны сажать в тюрьму: как власть "играет" с жизнями и почему боится ответственности

Верховная Рада за один день собралась и вроде бы криминализировала ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии, а если быть точным – рассмотрела законопроект в первом чтении. Это произошло на следующий день после резонансной аварии под Киевом, где из-за пьяного водителя погибла почти вся семья. Но, согласно проекту нового закона, тюрьма грозит лишь в случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП с тяжелыми последствиями.

Однако не все так однозначно. Как депутаты "играют" с человеческими жизнями и почему реагируют только тогда, когда гром грянет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Уголовная ответственность за управление в нетрезвом действовала сутки

Начнем с интересной хронологии. Во-первых, закон об уголовной ответственности в Украине (№ 2617-VIII. – Ред.) за пьяное вождение уже был и просуществовал один день – 1 июля. Его приняли еще в 2018 году, а заработать он должен 1 января 2020-го. Однако эту дату отложили до 1 июля, чтобы подготовить государственную систему к более качественной работе правоохранительных органов и судов.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский хотел внести поправки, но не сделал этого до начала июля. Таким образом, закон № 2617-VIII вступил в силу и просуществовал... только одни сутки.

Уже 2 июля президент подписал другой документ под номером 3314, принятый Верховной Радой 17 июня. Суть заключается во внесении изменений в 125 законодательных актов Украины. Если в законе предыдущей власти, вождение в нетрезвом состоянии считалось уголовным проступком и подпадало под действие статьи 286 со значком 1 Уголовного кодекса, то 17 июня депутаты оставили его в административных правонарушениях. Подписав соответствующий закон 2 июля, президент нивелировал действие предыдущего. Уголовная ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии была отменена. Теперь за это предусмотрен лишь штраф в размере 17–54 тыс грн и административная ответственность.

Почему Зеленский подписал закон

В Офисе президента OBOZREVATEL объяснили, что, подписывая новый закон № 3314, глава государства учитывал аргументацию Министерства внутренних дел. Мол, процедура документирования "уголовного проступка" значительно сложнее и требует больше времени. Это бы парализовало и затягивало привлечение к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. А процедура оформления административного правонарушения вдвое быстрее и может включать суровое наказание, в том числе и админарест.

"Вместе с тем существующий размер штрафов не способствует безопасности на дорогах. Президент считает, что их необходимо повысить, а в случае вождения в нетрезвом, повлекшее гибель людей, усилить наказание вплоть до пожизненного заключения", – объяснили там.

Пока гром не грянет, депутат не перекрестится?

А теперь самый главный факт, который, по сути, показывает безответственность народных избранников перед народом и их игру с человеческой жизнью. Сразу после смертельной аварии по требованию Зеленского созвали внеочередное заседание Рады, где в первом же чтении приняли проект нового закона по № 2695. За проголосовали 282 нардепа из 378 присутствующих в зале. 13 голосов против и 33 воздержались.

Депутаты решили не только значительно ужесточить штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, но и ввести за это уголовную ответственность, если такой водитель совершит ДТП с тяжелыми последствиями. Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что принятие таких изменений будет способствовать более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и уменьшит количество аварий.

Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

Посыл, конечно, правильный, только почему соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде еще в конце прошлого года и до сих пор (а это аж полгода) не выносился на голосование? Такое впечатление, что депутаты ждали "громкий повод", чтобы дать ход. В конце-концов его "ценой" стала гибель по меньшей мере одной семьи.

В комментариях OBOZREVATEL немало нардепов, в том числе и "слуги народа", не скрывают, что весомым аргументом проголосовать за стала именно смертельная авария под Киевом. Мол, "она наглядно показала всем – пьянку за рулем надо криминализировать, ведь только перспектива тюрьмы может остановить нетрезвого водителя сесть за руль".

"Депутаты всегда осторожно относятся к увеличению ответственности, но в данном конкретном случае убедились все. Человек (виновник ДТП. – Ред.) привлекался к ответственности и сел за руль пьяным. Кроме этого, была позиция президента, чтобы смаксимализировать ответственность за подобные поступки, которые только возможны в пределах Уголовного кодекса", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, статью, при которой полиция может останавливать авто для проверки водителя на алкоголь, скорее всего, не будут вводить, потому что она нардепами не поддерживается. Они считают, что такой пункт может значительно превышать полномочия патрульной службы, когда те бесконтрольно будут останавливать машины.

К тому же, подчеркивают нардепы, эту норму не поддержит большинство украинских водителей. Однако для сравнения, патруль в странах Европейского Союза имеет право останавливать авто в случае подозрения, что водитель находится под действием алкоголя или наркотиков. Получается, целью депутатов является не уменьшение количества смертельных аварий, а стремление не раздражать избирателей "увеличением ответственности"? Интересно, сколько еще ДТП должно произойти, чтобы и эта норма стала законной?

Между тем Монастырский надеется, что соответствующий законопроект может быть принят уже к 24 августа, Дню независимости, или в первых числах сентября. До тех пор депутаты будут его дорабатывать. Но не исключено, что уже через месяц могут быть и значительно облегченные изменения, чем предлагались в первом чтении. Разве что до тех пор произойдет еще несколько смертельных аварий и под давлением общества деваться депутатам будет некуда.

В Китае за вождение авто в нетрезвом состоянии могут даже казнить

Масштабы смертельных аварий из-за пьяных водителей в Украине большие. По официальной статистике Национальной полиции, за первые полгода на дорогах случилось 73 394 ДТП. Из них 2 110 – из-за пьяных водителей, в которых погибли 50 человек. В некоторых странах мира за пьяное вождение могут посадить в тюрьму на несколько лет, а в Китае – приговорить к смертной казни.

Всего из-за аварий в этом году у нас уже 1 482 смерти. Фактически каждый день мы теряем по восемь человек. Ежегодно в ДТП в Украине погибает около 4 тыс. человек и более 30 тыс. – травмируются.