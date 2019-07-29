Пьяные развлечения мажорок на украинском курорте возмутили сеть: опубликовано видео

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области компания пьяных мажорок устроила "девишник", разъезжая по улицам на авто и нецензурно ругаясь в сторону прохожих.

Соответствующее видео опубликовали на странице melitopol_gram в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Девушки продолжали пить пиво на ходу автомобиля и громко пели, отпуская нецензурные комментарии. Все происходящее снимала на камеру одна из мажорок.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видеом

В сети поведение девушек вызвало негодование. "Будьте аккуратней, чтобы не напороться на таких водителей", "И куда наша полиция смотрит?", "Быдло, оно и в Кирилловке быдло", "С каждым годом подобных отбросов будет все больше","Пьяное колхозное быдло", – написали в комментариях.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде 21-летняя мажорка за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу и врезалась в другое авто, в результате чего пострадали три человека.

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