Пьянки, провокации и тайский массаж: как проходит обсервация прибывших с Бали украинцев

Четвертый день украинцы, прилетевшие с Бали, находятся на обсервации в отелях "Пуща Конгресс" и "Казацкий". После первого дня они почти полностью перестали контактировать со СМИ, а вся информация поступала лишь от инсайдеров. Например, именно так стало известно, что министр инфраструктуры Владимир Криклий пошел им на уступки и согласился отпустить на самоизоляцию при негативном тесте на COVID-19. В остальном не было понимания, чем живут эвакуированные туристы.

Собственный источник рассказал OBOZREVATEL, как себя ведут украинцы, размещенные в "Казацком" (их там 166 человек), и даже предоставил скриншоты их общего чата. Как оказалось, в номерах сидят далеко не все, а со СМИ они перестали общаться, потому что считают их своими врагами.

Пьянки, тайский массаж и гуляние по коридорам: как проходит обсервация в "Казацком"

Тайский массаж и пьяный дебош

Казалось бы, все условия для нормальной обсервации у них есть – в номерах уже нет проблем с водой, отопление тоже работает, некоторые брали дополнительные обогреватели на ресепшене. Трижды в день приносят еду сотрудники отеля – оставляют под дверью в номер, чтобы не контактировать. И тем не менее, судя по чату, некоторые из временных постояльцев все равно общаются друг с другом вживую – передают какие-то вещи, по типу штопора, запасного одеяла, оставшейся порции обеда или что-то еще. Иногда они кооперируются и заказывают что-то через доставку. Кто кофе, кто сигареты, а нередко и алкоголь.

Кстати, из-за спиртного в ночь с 31 марта на 1 апреля кто-то из жителей 6-го этажа устроил дебош. Как пишут в чате, он стучался в двери, ломился в кабинет администратора и говорил, что ищет выход на крышу. После этого полиция заявила, что не будет пропускать доставку алкоголя. Однако проверять пакеты никто права не имеет, так что это не сильно помогло.

Сотрудница отеля на условиях анонимности подтвердила OBOZREVATEL, что такой случай был – буйного мужчину пришлось успокаивать сначала охране, а потом и полиции.

"12 часов ночи, ко мне в дверь стучится человек, кричит, чтоб открыли дверь на крышу, мол, ему нужна свобода, свежим воздухом подышать. И дальше по дверям пошел. Его дважды охрана выводила, потом полиция. Это ненормально", – рассказала она.

По ее словам, такое случается практически каждый день. Гости пьют на этажах, ходят курить на улицу и только единицы сознательно не покидают номера.

"Это происходит фактически каждый день. Выпивают на этажах, не слушают ни сотрудников отеля, ни полицию. Прямым текстом отправляют подальше. Это если культурно сказать. Они пьют, полиция с нами, все это фиксируется на видео", – рассказала сотрудница.

Кстати, о самой доставке. Заказы курьеры приносят ко входу на территорию, где передают сотрудникам отеля. Те уже приносят в номер. Иногда туристы сами забирают заказ внизу. А в один из первых дней полицейский сам поднял доставку в номер. В итоге, в чате начали обсуждать плохую организацию обсервации, мол, "позор припахать полицию носить посылки, как курьеров".

К слову, про плохую организацию обсервации вспоминают постоянно. При этом, часто это аргумент в пользу того, чтоб нарушать порядок этой процедуры. Например, некоторые люди дважды призывали всех собраться в холле на вечеринку, а некоторые заявляют, что имеют полное право ходить по этажам. Мол, правила им не объяснили, так что запретить ничего не могут. Один мужчина и вовсе решил не терять времени и подзаработать, предложив тайский массаж – кто-то даже согласился.

А другая женщина, находясь в отеле, записала "Песню про обсервацию". На фоне, к слову, явно не номер, а что-то по типу конференц-холла.

Тем не менее, есть люди и с другой позицией – они призывают остальных не провоцировать и сидеть по номерам. Таких, по словам персонала отеля, человек 30 из 166. Также есть и те, кто тоже против хождения по этажам, но по другой причине. Мол, там висят камеры, и записи с них помешают выиграть дело о якобы незаконной обсервации, если они таки решатся подать в суд.

"Мы вон из кожи лезем, бежим на любую просьбу, чтоб усовершенствовать их пребывание здесь. Грубо говоря, из 166 человек 30 –адекватные, а остальные… Я за всю свою жизнь такого не видела", – рассказала девушка.

Методички для СМИ и фильтрация информации

Вечером после первого дня (30 марта. – Ред.) туристы удалили всех посторонних людей из чата и сделали его закрытым. Говорят, чтобы не было утечки информации. На следующий день они сначала решили, что можно общаться только с теми СМИ, кто поддерживает их позицию, и даже составили что-то по типу методичек. А одна девушка предлагала скрывать то, что они ходят по этажам, уходить от ответов и так далее.

"Нужно говорить и писать, какие мы тут умнички (что правда)! Очень аккуратно говорить обо всем (про хождение по этажам, естественно, не говорим). Но не нужно говорить, как нам тут охр**енно, ибо будем выглядеть охр**евшими мажорами, которым еще и лакшери-условия устроили. Доносить нужную нам информацию. С их вопросов можно съезжать, уходить от ответов и прочее", – написала она.

Но затем прилетевшие с Бали украинцы и вовсе решили перестать давать комментарии и даже пытались скрывать информацию о том, что их согласились отпустить на самоизоляцию, если ПЦР-тесты на коронавирус будут отрицательными. По словам туристов, если бы эта информация попала к общественности, то их бы оставили на обсервации.

Новый бунт и ужесточенные меры

Кстати, о тестах. 1 апреля туристам провели ПЦР-тестирование и заявили, что результаты будут в течении трех дней. Это тоже вызвало массовое недовольство. Мол, обещали в четверг выпустить, а сейчас этот процесс затягивается.

Это и тот факт, что врачи отказались давать им выписку о нахождении на обсервации, чуть ли не спровоцировало новый бунт. Часть туристов начала агитировать остальных выходить в холл с чемоданами, чтобы привлечь к себе внимание. Так они хотели снова добиться приезда министра Владимира Криклия.

Как оказалось позже, попытки бунта были лишними, потому что Криклий вышел с ними на связь и сказал, что тесты еще делаются – готово только 100.

Пока к обеспечению порядку в "Казацком" активно привлечена полиция – правоохранители будут ходить по этажам и проверять, все ли сидят в номерах.

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