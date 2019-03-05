"Пузатый дядька в растянутом свитере!" Между Ницой и Червоненко вспыхнул скандал

Скандальный экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сделал едкое замечание украинской писательнице Ларисе Ницой по поводу ее внешнего вида.

Это произошло в эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK, во время дебатов Ницой с кандидатом в президенты Евгением Мураевым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лариса Ницой Скриншот видео

В процессе дискуссии в разговор решил встрять Червоненко, который начал расхваливать политика и жестко раскритиковал Ницой за якобы несоблюдение протокола вечернего дресс-кода.

"Книжки госпожи Ницой никто не покупает. Я иногда интересуюсь, как и протоколом тоже. Кстати, с открытыми носками в вечернее время — это против протокола ходить в обуви", — высказался одиозный политик.

За Ницой решил вступиться экс-нардеп от "Свободы" Юрий Михальчишин. Он напомнил Червоненко, что тот находится на телевидении, а не в Версале. После этого оппонент фамильярно обратился к националисту, спросив у него, кто он такой.

"Я — Юрий Михальчишин, а вы кто такой? Вы женщину обижаете!" — возмутился бывший парламентарий.

"Я не женщину, я протокол подчеркиваю. Мы же европейская страна, в Европу идем", — с насмешкой парировал Червоненко.

Евгений Червоненко Скриншот видео

Сама Ницой так же отреагировала на скандал и опубликовала на своей странице полную запись эфире с нападками Червоненко.

"Выкладываю на память. У меня были дебаты с Мураевым о Евровидении и языке. И здесь свои пять копеек вставил Червоненко. Не пузатому дядьке в растянутом свитере Червоненко мне указывать, как одеваться и что носить. Как все было (полная версия) и почему меня лучше не трогать", — жестко ответила она своему обидчику в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой и Червоненко устроили публичную перепалку из-за украинского языка в прямом эфире. В процессе конфликта одиозный политик перешел на оскорбления и обозвал женщину "глубоко больной".

Ранее Червоненко поскандалил из-за языка с экс-нардепом от "Свободы" Ириной Фарион. Ее он также жестко оскорбил, назвав "душевнобольной".

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