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"Пузатый дядька в растянутом свитере!" Между Ницой и Червоненко вспыхнул скандал

48.2тЧитать материал на украинском

Скандальный экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко сделал едкое замечание украинской писательнице Ларисе Ницой по поводу ее внешнего вида.

Это произошло в эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK, во время дебатов Ницой с кандидатом в президенты Евгением Мураевым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лариса Ницой

Лариса Ницой

Скриншот видео

В процессе дискуссии в разговор решил встрять Червоненко, который начал расхваливать политика и жестко раскритиковал Ницой за якобы несоблюдение протокола вечернего дресс-кода.

"Книжки госпожи Ницой никто не покупает. Я иногда интересуюсь, как и протоколом тоже. Кстати, с открытыми носками в вечернее время — это против протокола ходить в обуви", — высказался одиозный политик.

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За Ницой решил вступиться экс-нардеп от "Свободы" Юрий Михальчишин. Он напомнил Червоненко, что тот находится на телевидении, а не в Версале. После этого оппонент фамильярно обратился к националисту, спросив у него, кто он такой.

"Я — Юрий Михальчишин, а вы кто такой? Вы женщину обижаете!" — возмутился бывший парламентарий.

"Я не женщину, я протокол подчеркиваю. Мы же европейская страна, в Европу идем", — с насмешкой парировал Червоненко.

Евгений Червоненко

Евгений Червоненко

Скриншот видео

Сама Ницой так же отреагировала на скандал и опубликовала на своей странице полную запись эфире с нападками Червоненко.

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"Выкладываю на память. У меня были дебаты с Мураевым о Евровидении и языке. И здесь свои пять копеек вставил Червоненко. Не пузатому дядьке в растянутом свитере Червоненко мне указывать, как одеваться и что носить. Как все было (полная версия) и почему меня лучше не трогать", — жестко ответила она своему обидчику в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой и Червоненко устроили публичную перепалку из-за украинского языка в прямом эфире. В процессе конфликта одиозный политик перешел на оскорбления и обозвал женщину "глубоко больной".

Ранее Червоненко поскандалил из-за языка с экс-нардепом от "Свободы" Ириной Фарион. Ее он также жестко оскорбил, назвав "душевнобольной".

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Персоны
Лариса НицойЕвгений Червоненко
Место
Украина
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Комментарии
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ну не знаю,но на кутний я б ей навалил ..по стариковски.
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0
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Иванов Иван
Иванов Иван
ницой, сука, иди нахуй
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3
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Иванов Иван, иди нахуй,Пидар кацапский!
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2
0
Попова Ольга
Попова Ольга
Иванов Иван---дурак ТЫ НА ХУЮ ХУЙЛА СИДИ И НЕ ТЯВКАЙ С КАНАВЫ ЛЕЖИ ТАМ ОБСЫКАННЫЙ И РЫГАЙ СТЕКЛОМОЕМ ИВАН-ДУРАК
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4
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Василь Коротун
Василь Коротун
Да кто же это такой г. Червоненко? И все-то он знает и везде-то он побывал, и в Версале и в жопе, ну прям таки вездесущий. И если когда-нибудь наша трусливая прокуратура установит, что Ющенко отравил его "друг" Червоненко, то я почему-то не удивлюсь. А вообще-то при военном положении такого рода уродов расстреливают.
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6
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