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''Химатака'' Путина на Донбассе: Гозман разгадал план

5.1тЧитать материал на украинском

Президенту РФ Владимиру Путину не нужно проводить химическую атаку на Донбассе с целью обвинения в ее проведении ВСУ, что даст ему возможность ввести российские войска на территорию Украины.

"А Путину и проводить не надо, он просто может сказать, что это было. Если уж наплевать на общественное мнение, а ориентироваться только на себя, тогда и не нужна никакая химическая атака. Он просто скажет, что это было и введет войска на "защиту" людей", – сказал в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

В любом случае, россиянин считает, что реального применения оружия не будет, так как к этому вопросу уже привлечено много внимания.

''Химатака'' Путина на Донбассе: Гозман разгадал план
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"Я думаю, что этого не случится, потому что к этому привлечено много внимания, и провести столь сложную операцию, чтобы это сработало, практически невозможно ни с какой стороны", – отметил Гозман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фейк о химатаке озвучил террорист "ДНР" Даниил Безсонов. Так, он заявил, что в город Бахмут якобы прибыла группа британских военных для проведения "химических атак" на севере "ДНР".

На глупую ложь тут же отреагировали в ВСУ и напомнили, что военнослужащие других стран не принимают участия в боевых действиях на Донбассе. Нелепая страшилка "ДНР" вызвала резонанс и на мирной территории Украины. Общество ответило на нее массой шуток, высмеивающих бредовые домыслы оккупантов.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Леонид Гозман
Место
Украина
Тег
Новости России
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