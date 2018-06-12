Перед Олімпійськими іграми в Сочі Путін звільнив з ув’язнення Ходорковського. Тепер багато хто сподівається, що перед чемпіонатом світу з футболу він звільнить Сєнцова. Український кінорежисер розрахував, що критичні дні між життям і смертю припадають саме на цей період.

Для Путіна Вишинський – це вища ліга, тоді як Сєнцов – перша чи навіть друга. Тому з огляду на це він не робитиме обміну. До того ж, Вишинський потрібен був йому в Україні, бо в Росії вишинських хоч греблю гати. Якщо й обмінювати Вишинського, то, скажімо, на Рубана, але слід дочекатися судового вироку щодо останнього.

Путіну начхати на людські життя. І для Сєнцова він не робитиме винятку. Але не дасть йому вмерти, бо це зайві проблеми на міжнародному рівні. Він просто може помилувати Сєнцова, як зробив це свого часу із Савченко, але на якісь серйозні поступки щодо Донбасу з боку України.

Історію голодування Сєнцова порівнюють з історією голодування Анатолія Марченка, який вимагав звільнити політв’язнів. Нібито це змусило Горбачова піти на такий крок. Але Марченко вмер уже після того, коли припинив голодування. А Путін – не Горбачов. Так що будь-яке порівняння ситуацій є недоречним.

До Сєнцова, швидше за все, застосують принцип примусового харчування, щоби той не вмер принаймні до чи під час чемпіонату світу з футболу. А потім події розгортатимуться з калейдоскопічною швидкістю, так що усім вже буде не до Сєнцова.